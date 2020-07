Camille Lou célibataire : elle annonce sa séparation avec Gabriele Beddoni

L’histoire d’amour entre l’actrice Camille Lou et le comédien italien Gabriele Beddoni est terminée. C’est sur Instagram que l’héroïne du "Bazar de la Charité" a annoncé la nouvelle mardi 28 juillet. "Parfois, on ne te demande pas ton avis. Il s’en va. Et ton monde s’écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule, et tut te rends compte qu’en fait, le monde est toujours là et qu’il encore plus beau que ce que tu croyais", écrit la jeune femme, accompagnant sa légende d’un cliché d’elle en vacances. Décidée visiblement à aller de l’avant malgré cette rupture douloureuse, Camille Lou a supprimé toutes les photos d’elle et de Gabriele Beddoni de son compte Instagram.

Le couple a vécu une histoire d’amour de cinq ans

En avril dernier, l’actrice révélait être confinée seule, loin de son désormais ex-compagnon. "Oh qu’il est cruel d’aimer alors qu’on est séparé de l’être que l’on aime – Victor Hugo", écrivait-elle en légende d’une photo d’elle et Gabriele Beddoni sur laquelle elle embrassait son conjoint. Le couple s’était rencontré lors de la tournée de la comédie musicale La légende du roi Arthur en 2015 alors que Camille Lou interprétait la reine Guenièvre et le comédien italien un vendeur d’épées. En mars dernier, la comédienne déclarait à propos de son histoire d’amour. "Notre relation, c’est beaucoup de distance, mais beaucoup d’amour. Moi, mon rêve, c’est de fonder une famille, pas de remplir un Stade de France ou de faire un film à Hollywood. Si ça arrivait, ce serait génial, mais ce n’est pas mon but ultime. L’important dans la vie, c’est d’être heureuse. Ma famille, mon homme, mon chien, ce sont eux qui comptent le plus", indiquait la jeune femme de 28 ans.

Par Non Stop People TV