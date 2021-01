Camille Lou en couple : elle déclare encore sa flamme à son nouveau chéri

En juillet dernier, Camille Lou annonçait soudainement sa rupture avec Gabriele Beddoni, son chéri depuis 5 ans. "Parfois, on ne te demande pas ton avis. Il s’en va. Et ton monde s’écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule, et tut te rends compte qu’en fait, le monde est toujours là et qu’il encore plus beau que ce que tu croyais" écrivait-elle après avoir supprimé toutes leurs photos de couple.

La jolie blonde de 28 ans n'a pas tardé à retrouver l'amour puisque quelques semaines après cette séparation, elle s'est affichée au bras de celui qui fait désormais battre son coeur. Depuis novembre dernier, Camille Lou s'affiche aux côtés d’un professeur de surf qui répond au nom de Romain Laulhe. Depuis cette date, l'ancienne candidate de "Danse avec les stars" enchaîne les déclarations d'amour à son nouveau chéri. "Et parfois la magie se fait. Et tout prend sens" écrivait-elle par exemple il y a quelques semaines.

Camille Lou déclare sa flamme à son nouveau chéri

Ce jeudi 14 janvier 2021, Camille Lou a encore une fois déclaré sa flamme à son homme. La comédienne et chanteuse a en effet publié une adorable photo prise durant un séjour à Zanzibar. En légende, elle écrit : "Si on m’avait dit ça cet été, je ne l’aurais pas cru. Comme par magie, tu as croisé mon chemin, tu m’as prise par la main et tu m’as fait découvrir la vie. Et toute la beauté de ce monde. Tu m’as poussée dans mes retranchements et fait découvrir mes forces insoupçonnées. Merci pour ça @romainlaulhe. Je ne sais pas où la vie nous mènera, mais tu mérites que la tienne soit la plus belle qui puisse exister".



Une magnifique déclaration d'amour qui a littéralement attendri ses abonnés puisqu'ils ont massivement réagi en publiant des coeurs ou de petits mots d'admiration en commentaires.



Par E.S.