Camille Lou : est-elle confinée avec son compagnon Gabriele Beddoni ?

Ce lundi 6 avril, TF1 diffuse la suite des épisodes de la saison 3 des "Bracelets rouges", série dans laquelle Camille Lou joue la belle-mère d'un garçon atteint d'un cancer. En février 2018, dans une interview à Télé 7 Jours, la comédienne s'était confiée sur sa participation à la série. L'occasion pour elle de dire si elle a hésité à rejoindre le casting de cette fiction "au propos délicat à traiter". "Non, car c'est la plus belle façon de rendre hommage à toutes les personnes, jeunes ou non, touchées par des pathologies grave", disait-elle.

Pendant l'entretien, elle en avait dit plus sur les coulisses du tournage et sur son personnage. "J'étais entourée de bienveillance par Pascal Elbé, mon fiancé dans la série, et Michaël, entre autres, car je débute en comédie. Mais Aurore, mon personnage, me ressemble beaucoup, dans le sens où je suis prête à tout pour les gens que j'aime", confiait-elle.

Un confinement en solo ?

Alors que la France est confinée depuis le 17 mars dernier - date à laquelle le gouvernement a fait une série d'annonces pour lutter contre le coronavirus - Camille Lou a donné de ses nouvelles il y a quelques jours dans la nouvelle émission d'Arthur, "Show must go home" diffusée sur la Toile. L'animateur l'a créée à l'occasion du confinement. Elle a ainsi révélé le lieu insolite dans lequel elle a décidé de rester. "Je me suis confinée dans le camping-car de mes parents", lançait-elle. Et de poursuivre : "Cette caravane, elle est mieux que mon appartement. C'est plus confortable. J'ai ma mère qui me fait des petits plats et qui me les dépose devant la caravane, c'est génial".

C'est seule que Camille Lou a décidé de vivre le confinement, pour éviter de mettre en danger ses proches. Ainsi, ni ses parents ni son petit ami Gabriel Beddoni ne sont avec elle. Sur Instagram, elle a posté le 4 avril dernier une photo sur laquelle elle embrasse son compagnon. En légende, elle a posté la citation suivante : "'Oh, qu'il est cruel d'aimer alors qu'on est séparé de l'être que l'on aime' - Victor Hugo", a-t-elle écrit. Malgré son confinement en solo, Camille Lou parvient à s'occuper. Ce week-end, elle a partagé un duo virtuel avec Tom Leeb sur le titre "Your Body is wonderland" de John Mayer (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV