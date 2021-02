Camille Lou : qui est Romain Laulhe, son nouveau compagnon ?

Camille Lou est une femme amoureuse. Après sa rupture avec le danseur Italien Gabriele Beddoni, l’ancienne candidate de "Danse avec les Stars" a retrouvé l’amour dans les bras d’un certain Romain Laulhe. Discrète sur sa vie privée, la comédienne dévoile quelques photos de son petit-ami sur son compte Instagram. Et ce, pour le plus grand plaisir de ses fans qui en découvrent un peu plus sur le surfeur. Pour l’officialisation de cette nouvelle idylle avec Romain Laulhe, la jeune femme a partagé le 5 novembre dernier une photo en noir et blanc de son chéri. De profil, pieds nus, entre une planche de surf et la plage, le professeur de surf semble pensif. Un cliché que Camille Lou commente sobrement : "My man". Un message accompagné des émojis trèfles, cœur et étoile. Quelques jours plus tard, elle lui a déclaré sa flamme. En légende d’un cliché d’eux enlacés face à un coucher de soleil à Biarritz, l’actrice a écrit : "Et parfois la magie se fait. Et tout prend sens", avec les hashtags "Love" et "Yingang". Très amoureuse, la star de la série TF1 "Le bazar de la charité", a récidivé.

Camille Lou en couple avec un champion

En légende d’un souvenir de leur séjour à Zanzibar, elle a avoué : "Si on m’avait dit ça cet été, je ne l’aurais pas cru. Comme par magie, tu as croisé mon chemin, tu m’as prise par la main et tu m’as fait découvrir la vie. Et toute la beauté de ce monde. Tu m’as poussée dans mes retranchements et fait découvrir mes forces insoupçonnées. Merci pour ça Romain Laulhe. Je ne sais pas où la vie nous mènera, mais tu mérites que la tienne soit la plus belle qui puisse exister". De tendres déclarations d’amour à celui qu’elle surnomme "mon partner in crime" sur certaines de ses publications. De son côté, le beau blond au physique d’athlète partage lui aussi des photos de sa belle. À 34 ans, le sportif qui vit dans le Sud-Ouest, à Anglet, a monté avec plusieurs copains sa propre école de surf, Power Surf Center. Il faut dire que son palmarès est impressionnant : six fois champion de France, il a été onze fois sélectionné en équipe de France et s’est hissé à la quatrième place en finale des championnats du monde junior en Australie avant d’être 3ème au championnat du monde par équipe.

Camille Lou est à retrouver dès ce 1er février 2021 à partir de 21 heures sur TF1 à l’affiche de la série "Je te promets". Dans cette version française de la saga américaine "This is us", la jolie brune de 28 ans donne la réplique à Hugo Becker qui incarne son compagnon avec qui elle a eu des triplés, mais aussi à Marylou Berry, Natasha Lindinger, Patrick Chesnais, et Bruno Sanchès.

Par C.F.