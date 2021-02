Camille Lou se confie avec émotion sur sa relation avec ses parents

Au fil des années, Camille Lou a évolué dans sa carrière et s'est imposée sur le petit écran. Révélée en 2011 dans la comédie musicale 1789, les amants de la Bastille, l'actrice a enchaîné ces dernières années les projets à la télévision, à travers ses rôles dans la série Les Bracelets rouges, le téléfilm Le Bazard de la charité et dernièrement le remake de la série américaine This is Us, Je te promets. Invitée dans l'émission 50' Inside ce samedi 13 février pour le portrait de la semaine, Camille Lou est revenue avec Nikos Aliagas sur cinq dates et événements marquants de son parcours. Elle a ainsi visionné sa première apparition à la télévision à l'âge de seize ans en tant que chanteuse, et les images de sa prestation sur le titre "Je vole" de Louane, dans Danse avec les stars en 2016.

"Je leur dois beaucoup"

Devant cette séquence où elle a dansé avec Grégoire Lyonnet, Camille Lou a été gagnée par l'émotion en voyant ses parents, présents dans le public ce soir-là. "J'ai un lien très très fort avec mes parents. Je leur dois beaucoup", a-t-elle commenté émue. En larmes, Camille Lou s'est confiée sur le soutien inconditionnel de ses parents : "Je les remercie parce qu'il y a peu de parents qui auraient fait tout ça pour leurs enfants. Ils ont tout de suite cru en moi, tout de suite poussé, que ce soit eux ou mes sœurs. Je leur dois énormément et je les remercie de tout cœur. Quand on a des parents qui croient en nous, ça aide forcément".

Par Marie Merlet