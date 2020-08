Camille Lou séparée de Gabriele Beddoni : retour sur cinq ans d’amour

Durant l’été, France Télévisions propose de découvrir ou redécouvrir la série en six épisodes "Maman a tort" inspirée du roman de Michel Bussi et diffusée en 2018. Malone, trois ans et demi, clame que sa maman n’est pas sa maman. Un psychologue intrigué par ses dessins décide de parler avec la directrice de l’école qui prévient la police. Mais la commandante du SRPJ du Havre est sur l’affaire d’un casse. Ce vendredi 14 août, place à l’épisode 4 de la série à partir de 21h05 sur France 2. Au casting, Anne Charrier, Pascal Elbé, Gil Alma ou encore Camille Lou. Cette dernière, vue récemment dans "Le Bazar de la Charité" vient de vivre une épreuve douloureuse, une rupture après plus de cinq ans de relation. C’est sur Instagram que Camille Lou a fait part de la nouvelle à ses fans le 28 juillet dernier.

C’est en famille que Camille Lou a choisi de se retrouver

Elle n’est désormais plus en couple avec le danseur et acrobate Gabriele Beddoni. Le couple s’était rencontré en 2015 sur la comédie musicale "La légende du Roi Arthur". En 2017, elle confiait à Public avoir quitté son ex pour Gabriele, et vivre "une très très belle histoire". "Vivre pour soi, c'est le secret d'un couple qui dure. Dans ce métier, on bouge beaucoup, rien n'est stable. Gabriele chante, danse, dessine... À 30 c'est un garçon posé". Puis deux ans plus tard, Camille Lou faisait quelques confidences sur son couple à Paris Match et racontait : "Notre relation, c’est beaucoup de distance, mais beaucoup d’amour". Elle confiait également son rêve de "fonder une famille". Plutôt discrète, elle postait quelques photos d'elle et de son chéri sur Instagram. Mais depuis l'annonce de sa séparation, la jeune femme de 28 ans - qui avait choisi de vivre le confinement seule dans une caravane - a pris soin de supprimer de son compte toutes les photos où son ancien compagnon apparaissait. C’est en famille que Camille Lou a choisi de se retrouver pour partager de bons moments durant l’été.

Par Non Stop People TV