Camille Lou : ses terribles confidences suite à une rupture amoureuse

Depuis quelques mois maintenant, Camille Lou est heureuse et amoureuse. L'actrice est aujourd'hui en couple avec Romain Laulhé, un prof de surf de Biarritz. Ils se sont rencontrés en septembre 2020. La jeune femme était venue dans la région pour apprendre le surf pour les besoins d'un tournage. Mais Camille Lou ne s'attendait pas à trouver l'amour entre deux vagues. Il y a quelques jours, elle lui faisait une belle déclaration sur son compte Instagram : "Si on m'avait dit ça cet été, je ne l'aurais pas cru. Comme par magie, tu as croisé mon chemin, tu m'as prise par la main et tu m'as fait découvrir la vie. Et toute la beauté de ce monde. Tu m'as poussée dans mes retranchements et fait découvrir mes forces insoupçonnées. Merci pour ça @romainlaulhe. Je ne sais pas où la vie nous mènera, mais tu mérites que la tienne soit la plus belle qui puisse exister", écrivait-elle.

"Je ne pesais plus que 50 kilos"

Une relation qui fait beaucoup de bien à Camille Lou. Et pour cause, la jeune femme a vécu une rupture très douloureuse quelques mois avant. Elle avait donc besoin d'être à nouveau heureuse. Dans une longue interview accordée à Paris Match, elle s'est confiée sur ce moment compliqué qu'elle a vécu. "Après ma rupture, j’ai traversé des moments vraiment difficiles. Je ne pesais plus que 50 kilos. Ça a été un déclencheur : j’ai réalisé que je devais vivre de nouveau, et à fond !" a-t-elle confié. Camille Lou a ensuite fait part de ses envies pour l'avenir avec Romain Laulhé : "Moi, mon but ultime, c’est de fonder une famille et d’être heureuse".

Par J.F.