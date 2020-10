Camille Muffat (Dropped) : les douloureuses confidences de sa mère sur sa mort tragique

Le 9 mars 2015, dix personnes sont mortes dans la collision de deux hélicoptères sur le tournage de l'émission "Dropped". Parmi les victimes, la nageuse Camille Muffat, 26 ans à l'époque. Ce mercredi 28 octobre 2020, la sportive devait fêter ses 31 ans et à l'occasion de ce triste anniversaire, sa mère, Laurence Muffat-Sanchez, a accordé une interview à nos confrères de Télé-Loisirs.



Cinq ans après ce terrible drame, la maman de Camille Muffat demeure inconsolable même s'il a réussi à faire son deuil : "Comme on le dit communément, le temps a fait son œuvre" avance-t-elle. Laurence Muffat-Sanchez explique ensuite pourquoi elle a du mal à suivre l'enquête judiciaire. En février dernier, BFMTV annonçait en effet que Peter Hoberg, un ancien militaire des forces spéciales d’origine suédoise, avait été mis en examen pour homicide involontaire. L'homme de 50 ans était à l'époque chargé de la sécurité sur le tournage de l’émission qui devait être présentée par Louis Bodin sur TF1.

"Camille ne reviendra jamais. Du coup, j’essaye de me tenir éloignée de tout ça. Finalement à vouloir rester informé de l’enquête, on se fait beaucoup trop de mal. […] Tout ça ne ramènera pas ma fille. Personnellement, cette nouvelle mise en examen ne va rien changer pour moi" assure Laurence Muffat-Sanchez.

Un devoir de mémoire

La mère de l'ancienne championne de natation pense néanmoins que cette mise en examen va constituer un "soulagement" pour les familles des techniciens morts dans l'accident : "Ce sont eux les grands oubliés de toute cette histoire. On ne parle jamais d’eux et ce n'est pas normal", déplore-t-elle. "Eux s’accrochent au procès. De mon côté, je soutiens leur combat. Mais je le répète, je n’attends pas après tout ça. Car dès le lendemain du drame, c’était fini pour moi. Camille était morte".



De son côté, Laurence Muffat-Sanchez honore la mémoire de sa fille au quotidien en acceptant que son nom soit associé à des équipements sportifs : "Huit piscines portent son nom […] Sans compter les rues, allées, etc. En revanche, pour que j’accepte il faut toujours que ça ait un lien avec le sport. Ainsi, à Nice, la rue qui porte son nom borde le stadium de l’Allianz Riviera."

