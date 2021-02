Camping Paradis : Princess Erika revient sur les vraies raisons de son départ (Exclu vidéo)

Princess Erika est l'invitée d'Evelyne Thomas ce jeudi 4 février. Dans un premier extrait, la chanteuse est revenue sur son enfance, notamment sur sa scolarité. "J'allais dans des lycées plutôt bourgeois (...) Du fait d'être en général la seule fille noire de la classe pratiquement toutes mes années d'étude, j'avais un caractère assez spécifique (...) Ma prof d'anglais, elle m'avait dit : 'Erika, c'est la minorité, donc c'est elle qui a raison'. Je ne voulais pas être une victime de racisme, j'avais des parents qui étaient des militants. Si quelqu'un nous disait quoique ce soit sur notre origine ou notre couleur de peau, alors là ! Quand quelqu'un me disait : 'Sale négresse', je devais répondre : 'Sale blanc'", raconte-t-elle.

Et de poursuivre : "C'est arrivé (NDLR, qu'elle se fasse insulter), mais je ne me sentais pas du tout meurtrie parce que j'avais des parents qui étaient très fiers de leur origine et qui étaient très fiers qu'on soit Français. Mais tu as toujours mal après. Par exemple, j'avais une prof en CE2, je tapais du pied pour me concentrer, elle me fait : 'Mademoiselle, vous n'êtes pas en Afrique en train de jouer du tam-tam sous votre baobab'. Je me suis levée sur la table et j'ai commencé à crier. Elle s'est dit : 'Elle est vraiment sauvage'. Ma mère a été convoquée et elle l'a engueulée (...) Il faut être outrancier quand on t'insulte".

"Je ne regrette pas"

Dans un deuxième extrait, Princess Erika revient sur sa participation à "Camping Paradis", série dans laquelle elle a incarné pendant six saisons le personnage de Rosy. Dans un premier temps, elle explique ce qui, selon elle, fait le succès de la série. "C'est quelque chose qui n'a pas de prétention, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a une équipe (...) Ce n'est pas un truc policier, c'est léger et il y a toujours des résolutions de problème. Le tournage était super (...) Tous, on s'aimait beaucoup", dit-elle.

Elle livre ensuite les vraies raisons de son départ de la série, en 2012. "J'en avais un peu assez - pas des tournages - mais je leur avais demandé des trucs sur mon personnage. Ils voulaient bien, mais c'est leur prérogative de faire ça, de faire mourir des gens dans une série, de changer des personnages, c'est à eux, je n'ai rien à dire là-dessus. Ça m'a un peu saoulé, oui, les premiers temps, j'étais sûrement contente que ça continue et j'avais envie de faire autre chose. C'est un commun accord, je ne regrette pas", explique-t-elle.

