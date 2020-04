Canal+ gratuit : Cyril Hanouna s’attaque à France Télévisions

C’est une annonce incroyable faite par Canal+. Au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron qui dévoilait la mesure de confinement, le groupe a annoncé la gratuité de ses programmes. Avec tous les films, toutes les séries ou encore tous les documentaires, cette nouvelle a été accueillie de la meilleure des manières par le public. Mais c’était sans compter sur ses concurrents dont France Télévisions qui a fait pression sur le CSA. Ainsi, le 31 mars marquait la fin de la gratuité de la chaîne cryptée. Le jour-même, Cyril Hanouna a poussé un coup de gueule contre France Télévisions dans "Ce soir chez Baba", alternative à TPMP qu’il anime depuis chez lui.

"Ils viennent nous faire chier pare qu’ils font moins d’audience"

S’il rappelle qu’il "kiffe" Takis Candillis, le directeur général des antennes de France Télévisions, Cyril Hanouna était énervé mardi 31 mars. "Pourquoi ils attaquent Canal+ sans déconner ?" s'est d'abord interrogé l’animateur qui a défendu Karim Benzema. Puis il s’en est pris à la programmation du groupe : "Si j’avais un conseil à donner à France Télévisions, mettez que Nagui sur France 2 et Michel Drucker sur France 3, le reste il y a des têtes on ne sait pas qui c’est (…)". Toujours agacé, Cyril Hanouna a critiqué les audiences de France Télévisions, "Ils viennent nous attaquer, ils viennent nous faire chier parce qu’ils font moins d’audience. De toute façon, les mecs arrêtez de nous faire chier parce que vous faisiez moins d’audience, à part Nagui et Michel Drucker il n’y a personne qui fait de l’audience chez vous. (…) Même Thalassa ils ont arrêté !" Des propos qui font bien rire ses chroniqueurs. Cyril Hanouna a épargné TF1 et M6 qui s'étaient plaints eux aussi.

Par Non Stop People TV