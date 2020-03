Canal+ gratuit : La décision du CSA scandalise Twitter, TF1 pas épargné

La décision était trop belle mais elle fut de courte durée. Lorsque le président de la République a annoncé le confinement du pays le 17 mars dernier, Canal+ a tenté d'adoucir la nouvelle en faisant un beau geste de générosité. Le groupe avait annoncé dans un communiqué de presse qu'il rendrait ses chaînes accessibles à tous les Français qui possédaient une box, et ce gratuitement pendant la période du confinement. Quant aux abonnés, ils auront le droit à un accès à toute l'offre Canal+. Si les téléspectateurs étaient heureux et ont salué cette démarche, cette annonce n'a pas plu à tout le monde et surtout pas aux concurrents de la chaîne cryptée. D'ailleurs, TF1 et M6, ont interpellé le CSA pour faire part de leur mécontentement. Le gendarme de l'audiovisuel a pris une décision ce vendredi 20 mars et elle n'a pas plu aux internautes sur Twitter. Canal+ doit redevenir une chaîne cryptée au plus tard le 31 mars prochain.

"Une honte"

C'est Cyril Hanouna, qui présente "Touche pas à mon poste" depuis son salon à cause de la pandémie du coronavirus, qui a dévoilé la raison de cette tension entre les chaînes ce jeudi 19 mars : "Ils ont tellement mis la pression au CSA, ils ont mis la pression à tout le monde... Ils veulent absolument que Canal+ s'arrête parce qu'ils sont dans une guerre économique" a révélé le trublion du PAF. La décision du CSA n'a d'ailleurs pas tardé à arriver. Ce sont nos confrères de la Correspondance de la presse qui ont révélé que le CSA s'était penché sur le geste de Canal + et leur avait adressé une lettre leur rappelant la nécessité du "maintien des équilibres du système" et donc des chaînes payantes et gratuites. Pour le CSA, cette solidarité de la part de Canal + ne peut être que limitée dans le temps. Résultat, il a été demandé au groupe de repasser sa chaîne en cryptée au plus tard le 31 mars. Cette décision a immédiatement scandalisé les internautes et quelques célébrités comme Pierre Ménès qui a fait part de son indignation sur Twitter. "J’ai pas de mots la" a-t-il écrit, "Ces gens ne connaissent pas les mots générosité et solidarité. Les toutous de TF1. Une honte". Cette décision a déchainé les Internautes qui ont appelé au boycott de TF1 et M6 !

J’ai pas de mots la. Ces gens ne connaissent pas les mots générosité et solidarité. Les toutous de TF1. Une honte https://t.co/uTEz0K6Ebo — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 20, 2020

J’ai pas de mots la. Ces gens ne connaissent pas les mots générosité et solidarité. Les toutous de TF1. Une honte https://t.co/uTEz0K6Ebo

@canalplus victime de l'égoisme du service public dans une période ou TOUTES les actions devaient être saluées ! La CSA, @TF1 , @France5tv , @France3tv, et toutes les autres, la honte ... https://t.co/ruyAvKXc3q — Novei MC⁷ (@Noveimc) March 20, 2020

Je remarque que très peu d'artistes ne se plaignent de cette décision de @canalplus, je n'ai vu que des distributeurs de ciné, des patrons de chaînes & des représentants professionnels... Tous ceux qui ont prouvé leur incapacité face au piratage depuis 20 ans, en gros. #CSA #TF1 — Damien Vabre (@DamienVabre) March 20, 2020

@TF1 vous devriez revoir vos programmes au lieu de vous acharner sur @canalplus ! Tellement égoïste ! Certaines personnes n’ont pas la chance d’avoir @NetflixFR ou autres plateformes et pendant ce confinement le geste de @canalplus est TOP ! #boycottTF1 #ShameOnYou — Sana El (@Sana_290) March 20, 2020

Outre le fait qu'en temps de guerre #TF1 #boycottTF1 contribue absolument pas à l'effort de la nation. C'est scandaleux, qu'eux et #boycottM6 et le droit d'exiger sur la politique tarifaire d'un autre groupe. Et ne soyons pas dupe #canal est plus dans le buzz que la générosité. — Kim Adam (@KimAdam90283354) March 20, 2020

Oui en temps normal, canal doit respecter certaines règles et les autres chaînes peuvent s'y opposer...en temps normal... — QI Négatif (@Eltucos) March 20, 2020

Alors j'ai un abonnement Canal ça va rien changer chez moi, mais le geste de Canal + est un très bon geste, de plus on se fait vite chier lors d'un confinement donc clairement TF1 et M6 c'est pas avec vos téléfilms de fils de putes que les gens vont passer le temps #boycottTF1 — Pascoz CS (@CsPascoz) March 20, 2020

J’invite tous le monde à boycotter @TF1 et @M6Groupe pour avoir saisi le @InstitutCSA pour demander à ce que le @canalplus cesse de diffuser en clair à partir du 31/03. #confinement #boycottTF1 #boycottM6 https://t.co/LxnT8p7B50 — Maitre Qwerty (@MaitreQwerty) March 20, 2020

Par Solène Sab