Canal + gratuit : Pourquoi cette décision ne plaît pas à TF1

Alors que les Français sont invités à rester chez eux au maximum, de nombreux groupes mettent tout à disposition pour que cette consigne soit respectée du mieux possible. C'est le cas notamment de Canal +.

La chaîne cryptée a annoncé dans un communiqué de presse que tous les Français ayant une box auront un accès illimité à la chaîne. Les abonnés auront quant à eux accès à tout le bouquet que propose Canal +. Une décision vivement saluée par de nombreux internautes.

Mais cette dernière n'est évidemment pas du goût de tous, certainement pas des concurrents. C'est le cas notamment de TF1. En guerre depuis plusieurs années avec la chaîne, il a fait savoir ce qu'il pensait de cela.

Ce mardi 17 mars dans Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna en direct de chez lui, était en visioconférence avec Franck Apietto, patron de C8. L'animateur en a profité pour le saluer pour son geste, ce à quoi il a répondu : "Petite info média : les chaînes gratuites râlent".

"On n'est pas là pour faire de l'oseille"

Et évidemment, Cyril Hanouna qui a dû prendre une grande décision, en a profité pour tacler TF1 "Et eux quand ils font des émissions en plateau alors qu'il y a des techniciens, tout ça, qu'il vaut mieux les laisser chez eux, ils râlent pas?".

Franck Apietto a ajouté quelques précisions : "Ils disent que normalement on est chaîne cryptée, que seuls les abonnés ont accès à os programmes. Ils râlent en menaçant les distributeurs de films de payer les films moins cher".

Ce qui n'a pas aidé Cyril Hanouna à garder son calme : "Moi je te dis la vérité, après tu vas dire que je suis un peu excessif. Franchement, on est là dans une guerre de fou, on sait même pas ce qui va arriver demain et les mecs sont dans une guerre de chaînes à dire Canal + n’est pas gratuit. Mais qu’est-ce qu’on en a à taper ?".

"Franchement ! C’est bien pour le téléspectateur, il va pouvoir voir Canal + gratuitement, c’est génial. En plus tu vois pas, en ce moment il n’y a pas de pubs TF1, qu’est-ce qu’ils viennent nous faire ch*er ? (...) On n’est pas là pour faire de l’oseille en ce moment, on va pas se mentir."

