Candice (Koh-Lanta) blessée : en convalescence à l'hôpital, elle donne de ses nouvelles

En mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 21 nouveaux aventuriers. Au fil de l'aventure, des éliminations ont eu lieu. Au terme d'une compétition acharnée - avec notamment le choc des ambassadeurs - la finale a opposé trois d'entre eux sur les mythiques poteaux de l'émission. Et c'est finalement Maxine qui a remporté la victoire, succédant à Alexandra, la gagnantes des "4 Terres".

Candice a été l'une des aventurières marquantes de cette édition 2021. Déjà parce qu'elle a démarré l'aventure en tant que co-capitaine des rouges aux côtés d'Hervé. Ensuite, parce que son élimination du jeu a énormément fait parler. Souvenez-vous : elle a été la cible d'un jeu de dupes inattendu orchestré par Laure et Maxine. Ces dernières lui ont fait croire qu'elle n'était pas du tout en danger lors du conseil. Leur objectif : qu'elle ne sorte pas le collier d'immunité qu'elle détenait. Et c'est ce qui s'est produit, à la surprise générale des téléspectateurs.

"Je suis loin d'être au top de ma forme"

Si ses retrouvailles avec Maxine et Laure lors du direct ont été cordiales, mais sans plus, Candice a continué à partager son quotidien sur sa page Instagram. Ainsi, ses abonnés ont pu la suivre dans ses différents projets, de son rôle d'animatrice TV à ses séances de sport en passant par ses virées sportives intenses. Le 14 juin dernier, l'ex-candidate de "Koh-Lanta, les armes secrètes" s'est lancée dans une journée canyoning qui ne s'est pas très bien terminée. En effet, elle a du être évacuée en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche après s'être lourdement blessée.

Dimanche dernier, elle en a dit plus sur ce qu'il s'est passé. "Bon, vous l’aurez peut-être compris, vendredi j’ai décidé de transformer mon corps en puzzle géant... Plusieurs fractures au bassin et du coude, quelques points de suture. J’ai même eu le droit de faire un super vol en EC145. Mais plus sérieusement, j’ai eu la chance d’être très bien entourée lors de cet accident !" a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Maintenant il n’y a plus qu’à prendre son mal en patience et à rester sagement dans un lit d’hôpital (challenge pour une hyperactive haha). Je suis loin d’être au top de ma forme, mais j’ai une chance immense de pouvoir écrire aujourd’hui, l’issue aurait pu être bien plus dramatique ! Moralité, il faut parfois savoir renoncer quand tous les paramètres ne sont pas alignés… Je ne l’ai pas fait et j’en paye le prix aujourd’hui". Ce mercredi 23 juin 2021, Candice a posté dans sa story Instagram d'autres photos/vidéos de sa convalescence. En plus de porter une attelle épaule, elle se déplace en fauteuil roulant.

