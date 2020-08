Candice Renoir : la série aura-t-elle une saison 9 ?

Les aventures de Candice Renoir reprennent ce vendredi 28 août sur France 2 à partir de 21h05. Les téléspectateurs retrouveront leur commandante de police préférée dans l’épisode 5 de la saison 8 interrompue en raison de la crise sanitaire. La pandémie de coronavirus a eu de nombreuses conséquences sur les tournages et pas seulement. Alors que la diffusion de "Candice Renoir" est suspendue, son interprète principale, Cécile Bois, prend la parole sur Instagram et révèle en mars dernier avoir contracté le virus. Si elle est guérie, elle confie avoir refusé d’aller à l’hôpital dans "Morandini Live". Ce vendredi 28 août, elle donne de ses nouvelles dans une interview à Télé Star et déclare aller "beaucoup mieux".

Un tournage reporté

Cécile Bois a également fait part de sa colère suite aux images diffusées après le déconfinement. Quant au port du masque, elle donne son avis à Télé Star, "On ne connaît pas encore assez le virus pour que je prenne le risque de mettre la vie d’autrui en danger". Avec le retour à l’antenne de "Candide Renoir", qu’en est-il d’une prochaine saison ? Une neuvième saison était bel et bien prévue, le tournage aurait même dû avoir déjà commencé, mais le confinement en a décidé autrement. C’est finalement en septembre que les acteurs de la série se retrouveront pour de nouvelles aventures. "On devait tourner trois épisodes au printemps. Nous allons recommencer dès que j’aurai terminé le tournage de ‘Gloria’ pour TF1", confie Cécile Bois au magazine.

