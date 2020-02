Capitaine Marleau : comment est née la série de Josée Dayan avec Corinne Masiero ?

Voilà trois saisons que "Capitaine Marleau" cartonne sur France 3. La série réalisée par Josée Dayan et portée par la comédienne Corinne Masiero séduit les téléspectateurs pour son ton atypique et les enquêtes policières qui y sont menées. Alors que France 3 diffuse la saison trois inédite actuellement, Josée Dayan s’est confiée dans les colonnes de Voici vendredi 14 février. Comment est née la série ? "J’avais connu Corinne Masiero sur les Vargas, mais c’est quand on a tourné ‘Entre vents et marées’, avec Muriel Robin et Nicole Garcia, que son personnage s’est dessiné. Et puis, suite à la diffusion, les gens m’arrêtaient dans la rue pour me demander qui était cette comédienne qui jouait le gendarme. C’était la première fois que ça m’arrivait, j’ai trouvé étrange cet intérêt si vif, et l’idée a germé…", répond Josée Dayan dans Voici. La série, c’est donc l’histoire d’un coup de cœur, d’une rencontre entre une cinéaste et son actrice. D’ailleurs Josée Dayan ne tarit pas d’éloge sur la comédienne au passé difficile. "[J’aime] sa présence, son charisme, son talent…", souligne-t-elle dans Voici.

La comédienne Corinne Masiero fait polémique

Des louanges que ne partagent pas ou plus certains téléspectateurs. "Les premiers épisodes me faisaient rire. On est habitués aux pitreries de Corine Masiero en Marleau. Mais, ces derniers temps, elle est en abuse. Elle est portée par le succès et on dirait qu’elle fait ce qu’elle veut", estime Sophie, 64 ans, citée par Le Parisien. "J’aime ce personnage déjanté et la femme engagée qui a connu des galères et se bat pour les plus démunis. Comme elle, Marleau est brute de décoffrage et j’appréciais beaucoup sa repartie au début. Beaucoup moins aujourd’hui, car elle force le trait et elle devient une caricature. Par moments, elle est vulgaire et irrespectueuse vis-à-vis des personnes endeuillées dans l’intrigue. Ça m’agace. Du coup, les dernières fois, j’ai arrêté de regarder au bout de ¾ d’heure", témoigne Pascale toujours dans Le Parisien. En attendant, Corinne Masiero et son langage fleuri sont à retrouver ce mardi soir dans un nouvel épisode sur France 3. La comédienne y joue au côté de Mélanie Doutey dans un épisode dont l’action se situe en Corse.

Par Ambre L