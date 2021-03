Capitaine Marleau : Josée Dayan partante pour continuer à réaliser la série ? Elle répond

Alors que la série culte de France 3 est dorénavant diffusée sur France 2 le vendredi soir face à "Koh-Lanta", la réalisatrice du feuilleton très populaire qui relate les aventures du capitaine interprété par Corinne Masiero a été interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de "C à Vous" jeudi 25 mars. Josée Dayan s'est déclarée confiante sur son avenir en tant que réalisatrice de la série, et elle a été claire quant à son envie de continuer à la réaliser : "Oui. Ah oui, oui, oui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un peu mon bébé. Et que je pense Corinne ne veut pas tourner de Marleau sans moi. Et moi, je n'ai pas envie de faire tourner Marleau à quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que je les produits aussi", a-t-elle confié ce jeudi 25 mars sur le plateau de France 5.

Toujours de la nouveauté

Josée Dayan parle aussi de sa passion pour la série sur laquelle, confie-t-elle, elle ne connaît pas l’ennui : "Mais surtout, ce qui est intéressant dans Marleau, c'est qu'à chaque fois, il y a un nouveau guest qui arrive et il y a une espèce d'excitation. Parce que c'est à chaque fois, finalement, un film différent". Depuis les débuts de la série, des acteurs prestigieux tels que Isabelle Adjani, Mélanie Doutey, Gérard Depardieu, Edouard Baer, Béatrice Dalle, ou Joey Starr ont participé à la fiction. La réalisatrice précise également qu’elle ne compte pas renoncer à ces tournages car ceux-ci lui permettent par ailleurs de se consacrer à d’autres projets : "Non, non, non, j'ai envie de les faire. On n'en fait que quatre par an, ça va, on peut faire autre chose entretemps." Aucune raison donc, pour Josée Dayan, d’abandonner les aventures de la célèbre capitaine de gendarmerie.

Par Sarah Chelly