Capitaine Marleau : pourquoi Corinne Masiero consulte un psy depuis qu'elle joue dans la série

Après quelques mois d'absence, "Capitaine Marleau" est enfin de retour ! La série est en effet à nouveau diffusée sur France 3 depuis le 13 octobre dernier... pour le plus grand bonheur des Français. L'engouement des téléspectateurs pour la fiction dans laquelle Corinne Masiero tient le rôle principal est d'ailleurs toujours au rendez-vous puisque 7,5 millions de personnes étaient réunies devant leurs petits écrans la semaine dernière pour découvrir l'épisode inédit.



Et si les acteurs sont en général ravis d'être propulsés sous les feux des projecteurs, Corinne Masiero a quant à elle bien du mal à gérer cette nouvelle notoriété. "La notoriété m’est tombée dessus du jour au lendemain. (…) J’ai alors vu changer le comportement des gens dehors", a confié l'actrice au cours d'une interview accordée à Télé 7 Jours.

"Ça me gave quand on m’appelle Marleau"

Celle qui a beaucoup de mal à gérer l'intrusion des fans dans sa vie privée a donc été obligée de consulter un psy pour apprendre à vivre avec ces gros changements: "Ça touche à plein de choses avec lesquelles j’ai beaucoup de mal. Le fait d’être reconnue, appréciée, voire aimée. Ça n’a rien à voir avec les gens en eux-mêmes, mais à ce que ça provoque en moi et qui peut-être très violents parfois (...) C'est un truc personnel que je n'ai pas fini de régler", a-t-elle expliqué.



Un quotidien compliqué pour la compagne de Nicolas Grard : "Il m’arrive d’être dérangée, en privé, par des gens qui me demandent une photo. C’est comme si vous étiez aux toilettes et que quelqu’un ouvrait la porte pour vous dire : 'Vous savez, je vous aime beaucoup'. C’est sympa, mais ce n’est peut-être pas le moment quoi ! (…) Connue ou pas, il y a un minimum de respect à avoir je trouve…" déplore-t-elle. "Ça me gave quand on m’appelle Marleau dans la rue, je ne suis pas flic ! Moi, c’est Masiero !" a conclu l'actrice qui a également assuré n'avoir que faire des critiques à son sujet.

Par E.S.