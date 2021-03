Capucine Anav amoureuse : elle dévoile l’identité de son compagnon sur Instagram

La vie amoureuse de Capucine Anav n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Thomas Vergara, Louis Sarkozy, Alain-Fabien Delon… Capucine Anav a enchaîné les relations amoureuses sans véritablement trouvé chaussure à son pied. Mais visiblement, c’est désormais du passé ! L’ancienne chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" a retrouvé l’amour dans les bras d’un inconnu du grand public. Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, l’ancienne candidate de "Secret Story" en disait plus sur cette nouvelle idylle : "Passé un temps je pensais qu’aimer rimait avec souffrance ... Puis j’ai eu la chance de tomber sur l’homme qui m’a fait redécouvrir la définition de l’amour ! Je tiens à vous préciser qu’il faut toujours y croire, l’amour ne se cherche pas, il vous tombe dessus... A toutes les personnes célibataires, je vous souhaite un très bon dimanche et j’accepte d’être votre Valentine virtuellement".

"L’homme que j’aime"

Ce samedi 20 mars 2021, Capucine Anav a accepté d’en dévoiler un peu plus sur son couple. C’est sur Instagram que la jeune femme vient de dévoiler l’identité de son nouveau compagnon. Capucine Anav partage désormais la vie d’un dénommé Victor avec qui elle vient de passer des vacances en Guadeloupe, loin de la grisaille parisienne. Ce qui a d’ailleurs suscité une polémique alors que 16 départements français ont été reconfinés. "J’ai essayé d’amener un peu de vous avec moi pour vous évader un peu avec cette période si compliquée... merci pour vos messages si gentils et surtout merci aux Guadeloupéens pour l’accueil incroyable. Toutes mes story’s étaient faites dans un but de bienveillance et en aucun cas dans le but de narguer", a précisé Capucine Anav en légende d’une photo d’elle, la tête posée sur l’épaule de son amoureux dont on ne voit pas le visage. "Cette escapade n’aurait pas eu le même sens sans l’homme que j’aime", conclut-elle. Une jolie déclaration !

Par Matilde A.