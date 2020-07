Capucine Anav célibataire : ce message intriguant d'Alain-Fabien Delon

Dans une interview accordée à Gala, Capucine Anav a dévoilé son célibat. L'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste vivait le parfait amour avec Alain-Fabien Delon, le plus jeune fils de l'acteur. Notre relation s’est terminée d’elle-même. Au bout d’un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés" expliquait-elle. Avant de confier qu'ils s'étaient séparés en bons termes.

Elle expliquait ensuite que la période assez particulièrement due à la crise du coronavirus et au confinement avait sans aucun doute eu raison de leur couple : "Sans cette période, peut-être que j'aurais encore vécu les yeux fermés avec Alain-Fabien et que je me serais laissée porter. J'ai attrapé le Covid au début de l'épidémie. Je suis rentrée chez moi, à Lyon où j'ai passé quinze jours difficiles. Seule face à moi-même. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. Je suis ressortie grandie, ajoute-t-elle.

"Karma has no deadline"

Capucine Anav qui en a également profité pour faire une grosse mise au point, ajoutait ensuite : "Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'arrive à une période où je ne veux plus me laisser porter. J'ai trop de choses à vivre, à faire. J'ai envie de montrer que je suis une femme pleine d'ambition, pétillante, heureuse, indépendante qui n'a besoin de personne pour avancer dans sa vie professionnelle."

Mais il semblerait que les deux ex ne soient une nouvelle fois pas sur la même longueur d'onde. Alain-Fabien Delon vient de poster un message pour le moins intriguant sur son compte Instagram. Il a partagé une citation de Gandhi : “La vérité nourrit l’âme, le mensonge la ronge”. En ajoutant ensuite : “Karma has no deadline. So F*** You, but have a nice day”, à traduire par : "Le Karma n’a pas de date limite Donc vas te faire f*****, mais passes une bonne journée".

Par J.F.