Capucine Anav et Alain-Fabien Delon séparés, elle officialise leur rupture

A la suite de sa rupture avec Louis Sarkozy, Capucine Anav avait finalement retrouvé l’amour dans les bras d’Alain-Fabien Delon, le fils d’Alain Delon, en 2017. Si le couple se faisait très discret, Capucine Anav avait fait de rares confidences sur le plateau de TPMP en janvier dernier : "Je suis la plus heureuse", avait lâché l’ancienne chroniqueuse de l’émission tandis que Cyril Hanouna avait enchaîné : "Et t’es toujours amoureuse ou pas ?". Ce à quoi Capucine Anav avait répondu : "Ah toujours ! Tout va très bien ! Il est adorable, il est très gentil". Mais finalement, le couple n’a pas réussi à tenir puisqu’après plusieurs jours de rumeurs, Capucine Anav a finalement officialisé sa rupture avec Alain-Fabien Delon.

"Nous n'aspirions plus au même mode de vie"

Au cours d’une interview avec nos confrères de Gala, Capucine Anav a fait savoir que cette histoire d’amour était aujourd’hui terminée : "Notre relation s'est terminée d'elle-même. Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés (...) On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie". Malgré tout, la comédienne respecte son ex : "C'est quelqu'un que je respecte énormément (...) Je serai toujours là pour Alain-Fabien. Trois ans, ça ne s'oublie pas. Je ne veux garder que le positif de notre relation, je n'ai pas envie d'être en guerre avec les hommes que j'ai aimés". Selon Capucine Anav, le confinement durant la pandémie du coronavirus aurait eu raison de son couple : "J'ai attrapé le Covid au début de l'épidémie. Je suis rentrée chez moi, à Lyon où j'ai passé quinze jours difficiles. Seule face à moi-même. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. Je suis ressortie grandie".

Par Alexia Felix