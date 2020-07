Capucine Anav et son rapport à la chirurgie : pourquoi elle n’a pas refait sa poitrine

Avant de démarrer la rentrée, Capucine Anav profite de vacances entre filles dans le sud de la France. L'influenceuse de 29 ans s'est affichée avec Katrina Patchett, la danseuse de "Danse avec les stars", mais aussi avec Fiona Cabaye, l'ancienne compagne du footballeur Yoann Cabaye. Un repos bien mérité pour l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" qui n'a pas manqué de projets. Depuis avril 2019, elle joue au théâtre dans la pièce "Un week-end tranquille" aux côtés d'Alil Vardar. Et ce samedi 25 juillet, elle fait son retour pour sa troisième participation à "Fort Boyard" aux côtés de Gil Alma, Jérémy Ferrari, Le Cas Pucine et Eric Antoine.

C'est le 18 juin dernier que le tournage de ce troisième volet inédit a eu lieu. Et autant dire que l'animatrice télé a eu quelques frayeurs pendant l'enregistrement, comme elle l'a fait savoir sur sa page Instagram. "Je suis tombée, je suis toute bleue, je vais avoir des cocards, je pense", a-t-elle posté en légende d'une photo sur laquelle elle apparaissait avec des bleus au niveau des yeux. Et de poursuivre : "Je garde des petits souvenirs de mon tournage de 'Fort Boyard'. Tout va bien".

Une poitrine naturelle

En 2016, Capucine Anav avait participé à "Il en pense quoi Camille ?", émission diffusée sur C8 et présentée par Camille Combal. Ce dernier avait voulu savoir quels étaient les complexes de ses invités. L'occasion pour la comédienne de s'exprimer sur cette partie du corps qu'elle aurait aimé changer, mais qu'elle n'a finalement pas retouchée, à savoir ses seins. "Je voulais faire de la chirurgie pour ma poitrine. Mais ma famille ne veut pas, je respecte", disait-elle. Et de poursuivre : "Et je voulais faire enlever mes taches de rousseur".

Capucine Anav avait déjà évoqué sa poitrine, en juillet 2015 sur Instagram. Elle avait alors dévoilé sa solution pour obtenir une poitrine plus imposante. "Après le push-up place à la gaine. J'ai enfin trouvé la solution pour augmenter le volume de ma poitrine. Je me sens enfin femme (pour une fois)", confiait-elle. En début de semaine, elle a posté une photo très sexy pour annoncer le début de ses vacances. Elle s'y affiche dans une piscine, son t-shirt blanc transparent laissant entrevoir sa poitrine.

