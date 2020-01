Capucine Anav : le tendre message de Cyril Hanouna sur son conjoint Alain-Fabien Delon

"J'ai fait des progrès en un an, j'ai travaillé le personnage", explique l'actrice Capucine Anav sur le plateau de "TPMP". Ce jeudi 30 janvier, elle était l'invitée de l'émission de Cyril Hanouna sur C8. En effet, la chaîne va diffuser la pièce de théâtre dans laquelle elle joue depuis plus d'un an samedi 1er février en prime time. Une consécration pour l'ancienne chroniqueuse de l'émission. Cyril Hanouna n'a pas manqué de la complimenter à ce sujet, mais pas que.

Alain-Fabien Delon , "c'est un amour" selon Cyril Hanouna

L'animateur la trouve "excellente" dans la pièce et avoue, "je suis contente pour toi". Capucine Anav sourit et ajoute : "Je suis pressée que les téléspectateurs qui m'ont découverts ici voient mon évolution et me." "Tu es heureuse ?" lui demande alors Cyril Hanouna. "Je suis la plus heureuse", répond Capucine Anav. "Toujours amoureuse ? Toujours avec ton fiancé ?", continue l'animateur. "Toujours", lui assure la belle blonde. Depuis 2017, elle est en couple avec Alain-Fabien Delon. Et visiblement, tout baigne pour le couple. Capucine Anav affiche un sourire XXL dès qu'on lui parle de son chéri. Cyril Hanouna n'est pas en reste. Il lui fait alors un beau compliment sur son compagnon, expliquant qu'il l'a un jour croisé au restaurant, "c'est un amour, il est adorable". Et Capucine Anav de confirmer touchée "oui, il est très très gentil".

De la télé-réalité au théâtre, il n'y a qu'un pas que Capucine Anav a franchi allégrement. L'ancienne cadidate de "Secret Story" a fait du chemin depuis sa première télévision. Après la télé-réalité, elle participe à "Fort Boyard" et créé une société de production Ocroa Production en 2016. La même année elle intégère la bande à Cyril Hanouna. Elle restera chroniqueuse de "TPMP" pendant un an. Capucine Anav revient en 2017 sur C8 à la présentation d'une émission de E-Sport. Depuis avril 2019, Capucine Anav est au théâtre tous les soirs jusqu'au dimanche 29 mars avec "Un week-end tranquille". Samedi 1er février, la pièce de théâtre sera diffusée sur C8.

Par Mélanie C.