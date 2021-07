Capucine Anav sans maquillage sur Instagram, sa "nouvelle résolution" saluée par les internautes

C'est en participant à la sixième saison de "Secret Story" en 2012 que Capucine Anav a été révélée au grand public. Dans la Maison des secrets, elle avait fait connaissance avec d'autres candidats, de Thomas Vergara à Nadège Lacroix - la gagnante - en passant par Fanny Maurer ou encore Emilie Sabbia. Après cette première expérience en télé-réalité, la jeune femme a participé à d'autres programmes, notamment "Les Anges de la télé-réalité" sur NR12. Puis l'ex-candidate de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" s'est retrouvée dans l'émission "Le Mag" où elle a fait la connaissance de Benoît Dubois, gagnant de "Secret Story 4". Récemment, les amis ont partagé des moments ensemble. L'occasion de se remémorer des souvenirs de leur collaboration sur la chaîne de la TNT.

"Semaine de folie avec mon acolyte de toujours, Benoît Dubois. Ça rappellera à certains des souvenirs, des souvenirs que nous nous sommes remémorés tout au long du week-end, des bons comme des mauvais. Je ne le remercierai jamais assez d'être rentré dans ma vie. Je suis si fière d'avoir un ami comme lui. Notre histoire a débuté en 2014 et nous avons tout partagé ensemble. Merci à l'émission 'Le Mag' d'avoir existé et merci d'avoir fait de cette émission l'un des talk-shows les plus suivis à cette époque. Avec 8 ans de plus, l'aventure continue d'une manière différente, mais elle continue pour chacun d'entre nous. BIG LOVE MON FRÈRE #reels #retrouvailles #friends", a-t-elle posté.

"Je fais tomber le masque..."

Ce week-end, Capucine Anav a surpris ses abonnés en s'affichant au naturel sur Instagram. Dans sa story Instagram, la trentenaire a posté un premier cliché sur lequel elle prend la pose sans maquillage. Sur une seconde publication, elle s'affiche une nouvelle fois sans aucun artifice. En légende, voici le message qu'elle a posté : "Allez j’ose ! Photo 100% naturelle, pas de filtres, pas de maquillage... Je fais tomber le masque et vous poste une photo de près où on voit mes défauts, mes cernes (...) Que pensez vous de ma nouvelle résolution ? D’utiliser de moins en moins de filtres qui, inconsciemment, petit à petit enlève la confiance en soi... RESTEZ COMME VOUS ÊTES ! Vous m’avez connu avec cette philosophie de vie et je ne changerai jamais d’avis !" Une initiative saluée par sa communauté qui n'a pas manqué de la féliciter. "Vraie beauté ça ! Tu es magnifique", a écrit un internaute. "Enfin une personnalité naturelle, ça fait plaisir. On en a marre des filtres et de toutes ses femmes qui se ressemblent toutes avec tous leurs artifices", a poursuivi un autre.

Par Clara P