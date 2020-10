Capucine Anav : sans masque à Roland-Garros, elle se fait rappeler à l'ordre

Dimanche 26 septembre débutait une nouvelle édition de Roland-Garros. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci restera dans les annales. D'habitude, le tournoi se déroule en juin, presque sous le soleil, et les tribunes sont remplies de spectateurs. Mais cette année, avec la crise du coronavirus, les tribunes ne peuvent accueillir que 1000 personnes, et les gestes barrières sont de rigueur. Masque obligatoire et gel hydroalcoolique à chaque endroit, personne ne déroge aux règles sanitaires. Personne, sauf Capucine Anav.

Il y a quelques semaines, la jeune femme faisait parler d'elle pour sa séparation avec Alain-Fabien Delon, le fils de l'acteur. "Notre relation s’est terminée d’elle-même. Au bout d’un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés" confiait-elle à Gala. "C’est quelqu’un que je respecte énormément. Avec qui j’ai vécu trois années incroyables (…) Je serai toujours là pour Alain-Fabien. Trois ans, ça ne s’oublie pas. Je ne veux garder que le positif de notre relation, je n’ai pas envie d’être en guerre contre les hommes que j’ai aimés".

six rappels à l'ordre

Mais si aujourd'hui elle fait parler d'elle, c'est pour une toute autre raison. L'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste était présente à Roland-Garros ce mardi 29 septembre, mais la jeune femme s'est fait remarquer pour son non-respect des gestes barrières.



En effet, malgré le fait que le port du masque soit obligatoire dans l'enceinte de l'événement, la jeune femme en a décidé autrement. Capucine Anav, pourtant touchée par le coronavirus, avait du mal à garder son masque sur le visage, même dans les gradins dans lesquels ce dernier ne doit pas être enlevé. Et ce non-respect des règles a évidemment été remarqué par les membres de l'organisation. Selon les informations de PurePeople, la jeune femme a été rappelé à l'ordre pas moins de six fois.

Par J.F.