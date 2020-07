Capucine Anav : séparée d'Alain-Fabien Delon, elle fait une grosse mise au point

Après trois ans d'amour, l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste et le plus jeune fils d'Alain Delon se sont séparés. Capucine Anav a annoncé la nouvelle lors d'une interview accordée à Gala. "Notre relation s'est terminée d'elle-même. Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés. On s'est séparé parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie" annonçait-elle. Et il semblerait que la crise sanitaire du coronavirus et le confinement ait joué dans leur rupture : "Sans cette période, peut-être que j'aurais vécu encore les yeux fermés avec Alain-Fabien et que je me serais laissé porter. J'ai attrapé le Covid au début de l'épidémie. Je suis rentrée chez moi, à Lyon, où j'ai passé quinze jours difficiles. Seule face à moi-même, confie-t-elle. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. J'en suis ressortie grandie. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'arrive à une période où je ne veux plus me laisser porter."

"ce sont des jeunes hommes comme les autres"

Avant d'ajouter : "J'ai trop de choses à vivre, à faire. J'ai envie de montrer que je suis une femme pleine d'ambition, pétillante, heureuse, indépendante qui n'a besoin de personne pour avancer dans sa vie professionnelle".

Avant Alain-Fabien Delon, la jeune femme était en couple avec Louis Sarkozy. De nombreux internautes l'ont alors accusé d'être une croqueuse de "fils de". Capucine Anav a tenu à mettre les choses au clair dans la suite de l'entretien : "C'est la vie qui m'a mise sur le chemin de ceux que vous appelez fils de. Pour moi, ce sont des jeunes hommes comme les autres. J'ai vécu de belles histoires avec Louis et Alain-Fabien, sans me soucier de leur famille. Il n'y a jamais eu aucun calcul, ni malice de ma part. Ça s'est fait naturellement. Je ne vois pas pourquoi je devrais être cataloguée. Si certains veulent s'amuser à me stigmatiser ainsi, c'est dommage mais je ne peux rien y faire".

Par J.F.