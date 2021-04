Capucine Anav témoin d'une fusillade à Paris : Elle partage son choc

Ce lundi 12 avril 2021 en début d'après-midi, une fusillade a éclaté devant l’hôpital privé Henry-Dunant, situé dans le 16ème arrondissement de Paris. Un homme est décédé de plusieurs balles dans la tête et une femme a été grièvement blessée par balles. Selon le Parisien, la seconde victime serait une agente de sécurité travaillant pour l'hôpital et aurait été admise en soins intensifs. Le tireur décrit comme "calme" d'après les témoins, rapporte BFMTV, a pris la fuite à scooter. Une enquête pour "assassinat et tentative d’assassinat" a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la Direction régionale de la police judiciaire.

"Je suis choquée"

Au moment des faits qui ont eu lieu peu avant 14 heures, des témoins ont assuré avoir entendu plusieurs tirs. Parmi eux, Capucine Anav était proche du lieu du crime alors qu'elle se rendait au bureau de poste. En story sur Instagram, elle a témoigné sous le choc dans la rue : "Il y a un mec avec un pistolet qui a tiré sur un couple. Je suis choquée de ouf, c'est trop grave. Je tremble". De retour dans sa voiture, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a partagé son angoisse. "Franchement, je vous dis la vérité, j’ai trop peur. Il a tiré six coups de feu. Le mec est mort sous les coups de feu et une femme a été gravement blessée", a-t-elle raconté avant d'ajouter : "Je tremble. Je ne vais même pas réussir à conduire, mais je suis partie car j’ai trop peur. Je suis choquée".

Par Marie Merlet