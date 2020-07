Capucine Anav, touchée par le coronavirus, a perdu 3 kilos et l'odorat

Capucine Anav est une habituée de "Fort Boyard". Ce samedi 25 juillet, elle participait pour la troisième fois à l'émission d'aventure estivale de France 2 aux côtés de Gil Alma, Jérémy Ferrari, Le Cas Pucine et Eric Antoine. A chaque, c'est une véritable épreuve qu'elle fait vivre à son corps. D'ailleurs fin juin, elle avait révélé s'être blessé sur le tournage. Elle a en effet chuté pendant le tournage et a affiché un visage pour le moins tuméfié dans une story Instagram. "Je suis tombée, je suis toute bleue, je vais avoir des cocards, je pense", avait-elle réagi. Plus de peur que de mal pour Capucine Anav qui a affronté une épreuve beaucoup plus compliquée pendant le confinement : le coronavirus. En effet, comme elle l'a révélé dans une interview pour TV Mag, la jeune femme a attrapé le virus.

"J'ai vite relativisé ma situation"

"J’ai eu de la fièvre, j’ai perdu le goût, l’odorat et 3 kg", a-t-elle expliqué au magazine. Malgré tout, Capucine Anav assure que la maladie n'était qu'un mauvais moment à passer. "Ce n'était pas violent". Elle relativise : "Devant les patients qui étaient en réanimation, j’ai vite relativisé ma situation. Je n’avais pas le droit de me plaindre." Pendant le confinement, l'ancienne pensionnaire de "TPMP" n'est pas restée inactive. Même si elle assure avoir été "beaucoup choquée" par cette période et l'avoir "très mal vécue", elle a continué à travailler. "J’ai passé des castings pour le cinéma et la télévision depuis mon lieu de confinement et j’attends des réponses" dévoile la comédienne.

Par Mélanie C.