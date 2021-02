Capucine Anav "trop maigre" : son émouvant post Instagram pour se livrer sur ses complexes

Après avoir joué les chroniqueuses dans "Touche pas à mon poste", Capucine Anav s'épanouit désormais en tant que comédienne au théâtre. Et si côté professionnel tout semble aller pour le mieux, côté privé tout est également parfait puisqu'elle file le parfait amour avec un certain Victor depuis plusieurs mois.



Malgré tout, la jolie brune est chagrinée par quelques complexes. Ce mercredi 3 février 2021, celle qui vient de lancer sa propre marque de prêt-à-porter a publié une rare photo d’elle en maillot de bain, allongée sur une plage. "Pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant 9 ans, vous aurez remarqué qu’il est assez rare que je poste des photos de moi en maillot de bain 2 pièces. Du moins, des photos naturelles non retouchées. La raison est simple, et surtout personnelle : je me suis toujours trouvée trop maigre" avance-t-elle en légende.

"Nous avons tous des complexes qui nous sont propres, et la haine sur les réseaux sociaux, que l’ont soit personnalité publique ou pas, est souvent un frein dans la volonté de s’exposer tel que l’on est." explique-t-elle ensuite après avoir assuré ne souffrir "d’aucune maladie, ni d’anorexie".

Capucine Anav fait passer un important message

L’ancienne compagne de Louis Sarkozy en a profité pour faire passer un message sur les diktats et sur les effets néfastes des réseaux sociaux : "On peut être suivi par des millions de personnes, recevoir des milliers de likes, sembler heureuse dans tous les domaines, il n’en reste pas moins que j’ai des failles, comme de nombreuses personnes dans le monde entier et vous en avez sûrement vous aussi. Certains trouveront ça ridicule, d’autres important, mais le seul message que je veux faire passer en postant cette photo, c’est qu’Instagram ne doit en rien dicter la définition de la beauté" clame-t-elle.

"Nous sommes à une époque où les retouches sont devenues monnaie courante, j’en utilise d’ailleurs moi-même, et je le revendique, mais il me semblait important de vous expliquer que parfois, il est nécessaire de se montrer tel que l’on est. Certains me trouvent jolie, d’autres non, mais ce qui compte au final c’est d’accepter son propre reflet et c’est mon cas aujourd’hui. Cette photo a plus d’un an, je l’ai gardée dans mon téléphone sans jamais la poster à cause de ma petite poitrine et mes cotes trop voyantes" a-t-elle conclu pour prôner l’acceptation de soi.



Par E.S.