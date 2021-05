Carla Bruni : ce jour où elle s'est retrouvée en string sur les genoux d'un acteur

Cela fait plusieurs années maintenant que les séries "AB Productions" cartonnent à la télévision et plus précisément "Hélène et les Garçons" ou encore "Les Mystères de l'amour". Des succès qui durent encore aujourd'hui, pour preuve, Jean-Luc Azoulay, invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 21 avril dernier, il a confié qu'il relançait "Les nouvelles nouvelles filles d'à côté !" : "On a une annonce à vous faire. Jean-Luc est en train de travailler sur une nouvelle série qui va être…'Les nouvelles nouvelles filles d'à côté !' Il y aura des nouvelles nouvelles filles et il y aura des anciennes. Ça va arriver, on espère en septembre, avec Jean-Luc, ça va très vite" disait-il.

"j'aurais tellement aimé encadrer cette photo"

Et ce mercredi 12 mai, c'est Serge Gisquière, l'interprète de Peter Watson qui fait d'étranges révélations. Pas au sujet de la série, mais concernant Carla Bruni ! À l'occasion de la sortie de son livre "Hors Série", il a accordé un entretien au magazine Ici Paris dans lequel il a dévoilé une étonnante anecdote sur Carla Bruni. En effet, pour les besoins d'un shooting, l'ancienne première dame s'est retrouvée dans une situation des plus délicate : "A un moment, elle s'est retrouvée en string sur mes genoux. La campagne n'est jamais sortie !" confie Serge Gisquière. Avant de conclure, non sans humour : "Dommage, j'aurais tellement aimé encadrer cette photo quand elle est devenue première dame".

Par J.F.