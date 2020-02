Carla Bruni : Raphaël Enthoven fait une jolie confidence sur une de ses chansons

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s'aiment depuis de longues années. L'ancienne mannequin a d'ailleurs fait une belle déclaration d'amour à celui qui partage sa vie pour leurs 12 ans de mariage via Instagram début février. De leur passion débutée en 2007 est née une petite Giulia en octobre 2011. Si tout semble aller pour le mieux pour l'ancien Président de la République et la belle italienne, avant de rencontrer Nicolas Sarkozy, Carla Bruni était en couple avec le philosophe Raphaël Enthoven. Leur histoire débute en 2000 et se termine en 2007. Le couple accueille en juin 2001 un fils, Aurélien, qui fait la fierté de ses parents. Invité de l'émission "Quotidien" sur TMC mardi 25 février, Raphaël Enthoven a fait une jolie confidence sur l'un des titres de son ancienne compagne…

Raphaël Enthoven révèle écouter en secret une chanson de Carla Bruni...

C'est une tradition dans l'émission. Lorsque Yann Barthès reçoit des invités, ces derniers répondent à des questions sur leurs goûts musicaux. Raphaël Enthoven n'a pas échappé à la règle. Après la plus belle chanson de tous les temps, la chanson pour une nuit d'amour, celle pour danser, le philosophe doit donner la chanson qu'il écoute en secret. Raphaël Enthoven débute par "Oh ça fait 20 ans, j'ai le droit !" et les notes de "La Dernière minute" de Carla Bruni sont diffusées sur le plateau. La chanson fait partie de l'album "Quelqu'un m'a dit" et l'ancien compagnon de la chanteuse fait une révélation à propos du titre. "En vérité, je ne suis pas pour rien dans le fait que cette chanson ne dure qu'une minute. La durée de la chanson, c'était mon idée" confie Raphaël Enthoven.

Par Valentine V.