Carla Moreau accusée de sorcellerie : qui est Danaé, la voyante au coeur du scandale ?

C’est l’affaire qui secoue le monde de la téléréalité et qui passionne toute la France depuis un peu moins d’une semaine : Carla Moreau, l’emblématique candidate de l’émission "Les Marseillais" est soupçonnée d’avoir eu recours à la sorcellerie pour nuire à ses camarades et amis de l’émission. Et c’est en faisant appel à une voyante à qui elle aurait versé de grosses sommes d'argent, que Carla serait arrivée à ses fins.

Accablée par la divulgation de ses échanges avec la voyante via des messages audios sur lesquels on entend sa voix, Carla Moreau se défend en assurant avoir été manipulée et rackettée par la voyante. Elle aurait ainsi été forcée de lui verser de l’argent et manipulée pour jeter des sorts à ses amis… Une histoire si folle que selon nos confrères de StarMag, la police judiciaire de Marseille s’est saisie du dossier.

Qui est Danaé, la voyante au cœur du scandale ?

La voyante au cœur de ce scandale est une dénommée Danaé, une femme déjà bien connue dans l’univers de la téléréalité. Comme le précise le journal La Provence, Danaé aurait déjà collaboré avec plusieurs candidats à savoir Eddy, Benoît et Vivian de Secret Story, Greg des Marseillais, Bastien de Koh-Lanta ou encore Anthony de La Belle et ses princes. "Danaé invite régulièrement des têtes d’affiche de la télé-réalité dans sa somptueuse propriété du sud. Elle y organise de gigantesques fiestas pour assurer la publicité de ses activités. Les candidats de télé-réalité sont rémunérés en cash pour leur présence. Les prestations varient entre 600 et 1000 euros selon la notoriété et l’émission", peut-on lire. Les candidats sont aussi sollicités pour faire la publicité de ses "dons" et de ses "pouvoirs" sur leurs réseaux sociaux.

Sur sa page Ulule, Danaé affirme avoir été nommée "première médium de France", et propose des prestations "garanties ou remboursées aux âmes perdues". Cette voyante assure avoir découvert son don à l’âge de 5 ans. D'après elle, son père était lui aussi clairvoyant. Pour travailler son don, elle évoque s’être lancée "dans les travaux occultes initiés par un mage africain"… mais dément pratiquer la magie noire. "Concernant la magie, que je pratique, il en existe de trois types : la magie blanche, la magie rouge et la magie noire. Bien entendu, me plaçant du côté du bien et de la lumière, je ne pratique pas cette dernière", assure-t-elle. À noter que Danaé a déjà été condamnée après la plainte d’une cliente déposée en 2016. Cette dernière avait en effet tenté de récupérer une partie de son argent alors que la voyante lui avait "promis de faire revenir son compagnon", en vain.

Par E.S.