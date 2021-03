Carla Moreau : Magali Berdah réagit aux accusations sur les vidéos

L'affaire de sorcellerie secoue le monde de la télé-réalité. En pleine tourmente depuis quelques semaines, Carla Moreau a été accusée d’avoir fait appel à une voyante pour nuire à plusieurs membres du casting des Marseillais. Mais la candidate a démenti dans TPMP en affirmant avoir été victime d'escroquerie et de harcèlement de la part de la voyante prénommée Danaé. Invitée dans l'émission de Cyril Hanouna, cette dernière a donné à son tour sa version des faits, en assurant avoir filmé ses travaux occultes sur la demande de sa cliente. Au milieu, une autre voyante Ouarda a ensuite fait une révélation surprenante dans TPMP. Selon elle, Magali Berdah, agent de nombreux candidats de télé-réalité, aurait demandé à faire poster les fameuses vidéos.

Magali Berdah s'explique

Pour répondre à ces accusations, Magali Berdah s'est expliquée dans TPMP ce jeudi 11 mars. La femme d'affaires a d'abord affirmé avoir été au courant de cette affaire avant qu'elle n'éclate : "Ouarda m'a prévenue par l'intermédiaire d'une personne. Elle m'a envoyé des messages et des enregistrements de discussions qu'elle a eues avec Danaé qui voulait faire du mal à Carla". Elle a ensuite été prévenue par Marc Blata, ancien candidat de télé-réalité à l'origine de l'affaire, qu'il envisageait de tout révéler. "Le samedi soir, on a reçu un appel de Marc Blata avec Kevin. Il nous a dit : "J'ai des dossiers, ça va sortir". Il nous a expliqué ce qu'il allait publier", a-t-elle raconté. Magali Berdah a alors fait une demande pour protéger Carla Moreau, seule à ce moment : "La seule chose qu'on lui a demandé, c'est de nous laisser le temps de mettre Carla à l'abri, qu'elle soit entourée de sa famille". "Il a dit 'ok j’attends, vous me dites quand c’est bon', c’est pour ça que je lui ai dit de publier", a-t-elle conclu.

Par Marie Merlet