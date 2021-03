Carla Moreau : Marc Blata prend la parole après les excuses de la candidate des Marseillais dans TPMP 

Le scandale de la sorcellerie qui secoue le monde de la télé-réalité a mis à mal la famille des Marseillais. Certains « fratés » auraient été victimes de Danaé Roux Custode, la voyante de Carla Moreau, qui leur aurait jeté des sorts pour les faire évincer du programme, voire pire, pour nuire à leurs enfants. Manon Marsault, Julien Tanti, Océane El-Himer et Maeva Ghennam auraient été visés, de même que le propre fiancé de Carla, Kevin Guedj.

Sur le plateau de Cyril Hanouna, qui a fait un carton d’audience, la maman de la petite Ruby s’est excusée publiquement auprès des Marseillais : « J'ai envie de m'excuser auprès des Marseillais qui n'ont rien demandé. Quand ils ont découvert tout ça, ils n'ont pas eu ma version des faits. C'est ma famille et je comprends qu'ils ont pu être énervés. Je veux qu'ils comprennent que je ne leur souhaitait pas du mal et que cette femme ne pouvait pas vraiment leur jeter un sort. »

Marc Blata réagit sur Snapchat

L’affaire a été mise au jour par l’ancien candidat des « Anges » et de « La belle et ses princes », Marc Blata, qui a fait de nouvelles révélations sur Snapchat à la suite du passage de Carla dans TPMP. Celui par qui le scandale est arrivé a évoqué la réaction de certains candidats des Marseillais : « Je sens qu'il y en a qui ne sont pas contents. Il y a des Marseillais qui ne sont pas contents. Je le sens d'ici, je ne sais pas pourquoi je sens que c'est proche. Ça sent comme une odeur de seum, ça sent un seum de fou ! ». Le blogueur, qui vit à Dubaï comme beaucoup de candidats de télé-réalité, et déclare simplement «faire [s]on taff de pookie » rajoute que «l'amitié entre Carla Moreau et Maeva Ghennam, ça ne bouge pas ».

Cependant, aucun candidat des Marseillais n’a encore officiellement réagi aux explications de Carla, à qui Moundir a récemment apporté son soutien. Carla Moreau, qui aurait versé 1,2 million d’euros à la voyante en 4 ans, a porté plainte pour abus de confiance et de faiblesse.