Carole Bouquet : cette choquante remarque de son fils Louis au sujet de l'inceste

Dix jours après sa sortie, le livre "La familia grande" de Camille Kouchner, continue de faire les gros titres. Le 7 janvier dernier, l'avocate qui n'est autre que la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner et Evelyne Pisier, a publié cet ouvrage choc dans lequel elle accuse notamment son beau-père, Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau, lorsqu'il n'était alors qu'un jeune adolescent. Un livre choc qui relance la discussion sur le tabou de l'inceste.



Si les réactions face à ce scandale sont nombreuses, Carole Bouquet vient de réagir publiquement. L'actrice récemment aperçue dans la série "Grand Hôtel" était en effet l'invitée de Laurent Delahousse sur le plateau de l'émission "20h30 Le Dimanche", ce dimanche 17 janvier 2021. Maman de deux garçons et militante pour la protection des enfants via son association "La Voix de l'enfant', la comédienne a fait part de son ressenti : "J’ai souffert pour elle, j’ai souffert pour son frère. J’ai souffert pour ces années de silence qui ont été obligatoires… Mais ça je le sais depuis 35 ans" a-t-elle déclaré en parlant de Camille Kouchner.

Carole Bouquet choquée par une remarque de son fils

L'actrice a tenu à rappeler que l'inceste est un fléau qui touche tous les milieux en relatant une discussion entre elle et l'un de ses fils : "C’est un long processus. Parce qu’effectivement c’est difficile à croire. Même chez moi, l’autre jour, un de mes fils m’a dit : ‘Oui, mais ça ne se passe que dans…’, je lui ai dit : ‘Mais, Louis, comment tu peux me répondre ça ? Tu le vis depuis que tu es né. Ça se passe dans tous les milieux. Tous les milieux. Quelque soit le milieu social.’" a-t-elle lancé.

Par E.S.