Carole Bouquet (Grand Hôtel) : ce trait de caractère "qui agace souvent les hommes"

A 63 ans, Carole Bouquet une actrice hors pair mais avant tout une maman comblée. L'actrice française est la mère du producteur Dimitri Rassam né en 1981... et actuel mari de Charlotte Casiraghi. Dimitri Rassam est né de l'union entre l'actrice et le producteur Jean-Pierre Rassam. Carole Bouquet est aussi la mère de Louis Giacobetti né en 1987 de sa relation avec le réalisateur et photographe François Giacobetti.

"Je suis une privilégiée car mon travail m'a laissé le temps d'être beaucoup avec mes enfants. J'ai même fait l'école avec eux sur les tournages quand ils étaient petits. Et plus tard, quand ce n'était plus possible, je me suis arrangée pour tourner pendant les vacances scolaires. J'ai beaucoup organisé ma vie autour de celle de mes enfants" déclare l'actrice dans les colonnes du magazine Gala ce jeudi 17 septembre 2020.

"Je suis extrêmement indépendante"

A l'affiche de la mini-série "Grand Hôtel" diffusée sur TF1 depuis le 3 septembre dernier, et dont deux nouveaux épisodes seront diffusés ce jeudi 17 septembre, Carole Bouquet s'est aussi livrée sur sa vie de femme. Aujourd'hui en couple avec Philippe Sereys de Rothschild, l'actrice s'est confiée sur son trait de caractère qui, selon elle, agace les hommes : "Je suis extrêmement indépendante, c'est vrai, et je le revendique un peu trop, ce qui agace souvent les hommes, mais je ne suis pas faite pour vivre seule" a-t-elle expliqué à nos confrères.

"J'aime être en famille, entourée d'enfants, d'amis, de ma filleule Daphnée (la fille de la scénariste et actrice Telsche Boorman, qui était la meilleure amie de la comédienne, ndlr), et des siens que je ne vois pas assez parce qu'ils vivent à Londres... C'est pour ça que je souffre un peu en ce moment. Et je ne suis pas la seule, je pense, à trouver que naître seul et mourir seul n'est pas ce que l'on a inventé de mieux cet hiver." a-t-elle ajouté.





Par E.S.