Carole Bouquet : Qui est Philippe Sereys de Rothschild, son compagnon ?

En 2014, Carole Bouquet a retrouvé l’amour dans les bras de Philippe Sereys de Rothschild. Si les deux amoureux étaient très discrets, ils ont finalement officialisé leur relation lors du Festival de Cannes de l’époque lors de la montée du film "The Search". Si Carole Bouquet a réussi sa carrière dans le cinéma, son compagnon s’est spécialisé dans un tout autre domaine. Le fils de la baronne Philippine de Rothschild et de l’acteur Jacques Sereys est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Bordeaux. L’homme de 57 ans est le co-fondateur, actionnaire et membre du Conseil de Surveillance d’Alma Learning, un groupe spécialisé dans l’éducation privée", comme on l'apprend sur sa page bio du site Château Mouton Rothschild. En 2015, il a créé avec sa soeur Camille et son frère Julien la Fondation d’entreprise Philippine de Rothschild pour honorer la mémoire de sa mère. Il est également le père de trois enfants.

Une histoire qui dure depuis 2014

Six ans après l’officialisation de son couple, Carole Bouquet est toujours aussi heureuse. En 2018, l’actrice s’était confiée sur son bonheur auprès de Paris Match : "Ce qui me rend heureuse, aujourd’hui, c’est que j’arrive à construire des choses avec l’homme que j’aime, avec sa famille et avec la mienne. Mais ce qui me comble par-dessus tout, c’est que je sais que mes enfants sont heureux". L’actrice n’avait pas hésité à faire l’éloge de Philippe Sereys de Rothschild : "Pour moi, l'amour passe forcément par l'admiration. J'ai besoin d'être épatée par le comportement des gens que j'aime, jusque dans les petites choses de la vie. J'admire la générosité de Philippe, sa gentillesse, son attitude avec les enfants, le savoir qu'il a et que je n'ai pas".

Par Alexia Felix