Carole Rousseau dénonce le sexisme ambiant dans le monde de la télé

Carole Rousseau a quitté il y a quelques mois maintenant la présentation du "Grand concours des animateurs" qu'elle présentait à l'époque sur TF1. L'ancienne animatrice officie désormais sur C8 où elle a présenté ce mardi 9 mars le premier numéro de sa nouvelle émission "Cold Case, à la recherche du coupable", un documentaire sur les affaires non résolues qu'elle rouvre à l'aide de plusieurs experts. À cette occasion, elle s'est longuement confiée dans les colonnes de "TV Mag". Elle en a profité pour dévoiler ses nouveaux projets assez étonnants puisqu'elle prépare un jeu avec Cyril Hanouna.

"si je pouvais écrire un livre, j'aurais des choses à dire"

Carole Rousseau s'est ensuite confiée sur le passage de flambeau entre Jean-Jacques Bourdin et Apolline de Malherbe pour l'interview politique de RMC qui ne se passe pas très bien. L'animatrice a défendu sa collègue féminine : "Je trouve ça dommage. Apolline ne démérite pas, c’est une fille qui a du talent. Mais j’aime bien l’idée qu’elle ne se laisse pas faire". L'ancienne animatrice du "Grand concours des animateurs" a ensuite assuré ne jamais avoir été dans la même situation mais confie malgré tout que "si je pouvais écrire un livre, j'aurais des choses à dire".

Carole Rousseau met ensuite les choses au clair : "Les sal*peries et des comportements abjects, j’en ai connus beaucoup. De la part de pas mal d’hommes d’ailleurs. Ça pousse les femmes à être dans une dureté ou une masculinité pour résister aux attaques. Après, je préfère oublier le mal qu’on me fait. Personnellement, je n’ai jamais fait de sal*peries à qui que ce soit. Je suis quelqu’un de droit dans mon rapport humain. J’ai pu commettre des erreurs, j’étais parfois trop directe ou trop cash. Mais il y a de la place pour tout le monde. Au final, on voit ceux qui restent et ceux qui partent. Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de secrets sur ce qu’il se passe en coulisses".

Par J.F.