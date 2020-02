Caroline Flack : La célèbre présentatrice britannique et ex du prince Harry est morte à l'âge de 40 ans

Une bien triste nouvelle. L'annonce a été réalisée ce samedi 15 février. Caroline Flack, l’animatrice de l’émission Love Island a été retrouvée sans vie à son domicile selon le média The Sun, une information qui a par la suite été confirmée par sa famille. La présentatrice phare de la chaîne ITV2, se serait suicidée à l'âge de 40 ans. Caroline Flack était également connue pour avoir eu une brève histoire d'amour avec le prince Harry en 2009 après une rencontre dans une boite de nuit. Le couple aurait dû se séparer avec regret après que la presse britannique ait découvert leur relation. Par ailleurs, son aventure avec Harry Styles, membre du groupe One Direction avait également créé un véritable scandale au Royaume-Uni. Elle était à cette époque âgée de 31 ans alors que le chanteur était encore mineur et n'avait que 17 ans.

Elle s'est suicidée à l'âge de 40 ans



Née le 9 novembre 1979 à Londres, Caroline Flack était également au coeur d'une nouvelle polémique ces dernières semaines. L'ex présentatrice de l'émission X Factor Britannique avait été arrêtée par la police et inculpée pour avoir frappé son compagnon, l'ancien tennisman Lewis Burton. Son procès devait débuter le 4 mars prochain même s'il souhaitait que les poursuites soient abandonnées. Dans leur déclaration, les proches de Caroline Flack ont demandé à ce que leur "intimité soit respectée". Après cette terrible annonce de son suicide, des proches ont révélé qu'elle était une "personne vulnérable". Pour le moment, il n'y a pas d'information concernant ses funérailles.

Par Solène Sab