Caroline Garcia : harcelée sur la Toile, elle partage les insultes qu'elle reçoit

A 26 ans, Caroline Garcia est un des leaders de l’équipe de France de tennis. En 2019, elle a remporté la Fed Cup en Australie avec ses coéquipières. Elle a perdu son premier match en simple avant de s’imposer en double avec Kristina Mladenovic. Mais la numéro 2 française doit affronter plus que ses adversaires sur le terrain. Le plus dur n’étant pas en effet de perdre un match, mais de gérer l’après et surtout les critiques qui s’abattent sur vous. La joueuse sait ce qu’il en est. Après sa défaite au premier tour du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg face à sa compatriote Fiona Ferro, Caroline Garcia a été victime d’une vague d’insultes sans précédent.

"J’espère que tu mourras d’un cancer"

"Arrête le tennis", "T’es archi nulle et tu me fais perdre mon argent", "Je n’ai jamais vu une perdante aussi misérable que toi, tu es la honte du sport", "J’espère que tu mourras d’un cancer". Tels sont les messages qu’à reçus Caroline Garcia après son match. Des insultes d’une rare violence. La joueuse l’explique simplement. Ce sont les parieurs qui sont déçus d’avoir perdu de l’argent. "Messages des parieurs c’est du classique après une défaite, aujourd’hui je voulais juste les partager. Ça ne change pas ma vie ni mes objectifs", explique la tenniswoman dans une story Instagram. Il n’empêche qu’il vaut mieux avoir le cœur bien accroché et les reins solides. Surtout que la jeune femme se fait bâcher jusque dans les commentaires de ses publications Instagram. "Un potentiel incroyable qui semble en régression quel dommage", peut-on lire. Ou encore : "Qu'elle prenne sa retraite !!! C'est pas sérieux ça. Elle déshonore le tennis féminin français !!!". De quoi avoir le moral dans les chaussettes.

Caroline Garcia a partagé certains messages qu'elle a reçus après sa défaite à Saint-Pétersbourg. Le quotidien des joueurs et joueuses de tennis... pic.twitter.com/LaRxtVhatJ — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) February 12, 2020

Par Mélanie C.