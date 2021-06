Caroline Ithurbide en couple : elle se confie sur son nouveau chéri Polo Anid

Caroline Ithurbide n'est plus à présenter. Chroniqueuse dans plusieurs émissions de C8, mais aussi animatrice pour la chaîne, Caroline Ithurbide s'est surtout fait remarquer en participant à "Touche pas à mon poste". Si pendant cette saison de TPMP, Caroline Ithurbide était aux abonnés absents, c'est parce que la jolie blonde avait d'autres projets. Depuis avril, sa nouvelle émission sur le bricolage est diffusée sur C8. Dans "Ensemble on bricole", Caroline Ithurbide aide des particuliers à mener à bien leur projet bricolage. Si Caroline Ithurbide a l'air pleinement épanouie sur le plan professionnel, elle a vécu une période tourmentée côté vie privée. Et pour cause, Caroline Ithurbide s'est séparée du journaliste Boris Ehrgott avec qui elle a eu deux enfants. Le couple s'était rencontré en 2005.

"La rupture est la pire épreuve que j'ai eue à traverser"

"J'ai passé 2 ans et demi difficiles ! La rupture est la pire épreuve que j'ai eue à traverser. Pourtant nous sommes en très bons termes, mais c'est un chamboulement", confie-t-elle ce vendredi dans "Public". Pour s'en remettre, Caroline Ithurbide a essayé plusieurs méthodes. "J'ai enchaîné coachs, psys, voyants...J'étais paumée. C'était un questionnement jour et nuit à regretter parfois la séparation. J'étais entre peine, manque et culpabilité", dit l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna. Malgré cette période difficile, Caroline Ithurbide semble ne rien regretter. "Mon instinct me disait qu'on avait pris la décision appropriée. Et les moments durs sont initiatiques, il en ressort du bon", ajoute-t-elle. Caroline Ithurbide a aujourd'hui retrouvé l'amour dans les bras du comédien Polo Anid. Les deux tourtereaux se sont rencontrés lors d'une soirée entre amis. "Pendant deux ans je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée pour ne pas rester seule. Et il était là ! Une rencontre venue du ciel", conclut Caroline Ithurbide.

Par Matilde A.