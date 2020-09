Caroline Margeridon (Affaire Conclue) : cette partie du corps qu'elle s'est fait refaire (Exclu vidéo)

Cet été, Caroline Margeridon a fait parler d'elle à la suite d'un clash qu'elle a eu avec Pierre-Jean Chalençon. Tout a commencé sur Instagram, lorsque l'ancien acheteur d''Affaire Conclue' sur France 2 a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de sa collègue, s'en prenant également à son entourage. Un tacle qui a fait réagir la principale intéressée via le site de Jean-Marc Morandini. "J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de sa**** ou de p****", disait-elle.

Finalement, dans une interview à Télé-Loisirs, Pierre-Jean Chalençon avait calmé le jeu, expliquant qu'il ne souhaitait pas se fâcher avec Caroline Margeridon. "On va mettre les choses au clair : je n'ai absolument pas attaqué Caroline Margeridon et ne cherche pas la bagarre avec elle ! Elle pense ce qu'elle veut, mais qu'elle me laisse tranquille. Elle a commencé à sortir des trucs, je suis sidéré ! Je n'ai pas du tout compris. C'est du grand n'importe quoi !" lâchait-il.

"J'étais plate, mais de chez plate"

Ce vendredi 4 septembre, Caroline Margeridon est l'invitée de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Si elle n'a pas abordé son clash avec Pierre-Jean Chalençon, elle a évoqué différents sujets, notamment son rapport à son physique. L'occasion pour elle de faire une révélation concernant une partie de son corps qu'elle a fait refaire. "Au niveau du physique, j'ai du pot. Après, comme je me suis amusée à faire pendant des vacances pas mal de vidéos un peu 'privées', tout le monde sait que je ne sais pas faire la cuisine et puis j'ai fait des sardines grillées, mais visiblement en maillot de bain. Les gens se sont rendu compte que j'avais un décolleté plutôt chouette (NDLR, la photo remonte au 31 juillet dernier et a été postée sur Instagram). J'ai refait mes seins. Et je n'en ai rien à faire de le dire. Vous savez, le nombre de nanas qui disent : 'Moi j'ai rien'. Elles ont des bouches de mérous, elles ont la tranche comme ça, limite le trou du derrière dans le dos", a-t-elle dit.

Jordan de Luxe a voulu savoir s'il s'agissait d'un complexe. "Quand j'étais enfant, on m'appelait Jane Birkin. J'étais plate, mais de chez plate (...) Je n'avais rien à faire, j'ai appelé l'un de mes meilleurs amis que je connais depuis 30 ans. Je lui ai dit : 'Tu n'as rien à faire, tu peux me refaire un peu les doudounes, une petite lubie'. Quand j'ai un soutien-gorge, ça n'a pas changé grand-chose à ma morphologie, mais au moins quand il fait chaud, plus de soutif, ça c'est chouette", a-t-elle continué.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de luxe" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV