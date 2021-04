Caroline Margeridon cambriolée : elle veut retrouver les voleurs (Exclu vidéo)

Le 12 février dernier, l'appartement de Caroline Margeridon - situé dans le XVIIème arrondissement de Paris - a été cambriolé. L'information avait été révélée par Le Parisien. Les faits se sont déroulés entre 12h et 19h30. Les malfaiteurs ont dérobé un énorme butin. En effet, le préjudice a été estimé à près de 500 000 euros. Les cambrioleurs seraient repartis avec des bijoux, des montres, de la maroquinerie et de l'argent en liquide... Une enquête est actuellement en cours et il semblerait que cette dernière avance rapidement puisque des traces et des indices auraient déjà été retrouvés.

Sur Instagram, Caroline Margeridon s'était confiée sur cette expérience traumatisante. "Voilà le genre de vidéo que je n'aurais absolument pas eu envie de vous faire, je voulais juste vous remercier 1 000 fois. Vous savez que j'ai été cambriolée, c'est quelque chose de très traumatisant, très choquant, c'est la première fois que ça nous arrive", disait-elle.

"Je leur pète leur gueule"

Invitée ce mercredi 28 avril dans l'émission d'Evelyne Thomas sur Non Stop People, Caroline Margeridon a accepté de revenir sur cette mésaventure. Dans un extrait inédit, elle confie à quel point ce vol a été "horrible" pour elle à vivre. Elle revient ensuite sur les 500 000 euros de marchandises qu'elle s'est fait voler. "Quand on est broc dans l'âme - ce qui est vraiment mon cas - l'argent, c'est fait pour être dépensé (...) Quand j'achète, j'investis. Je ne sais pas faire d'économies. Si vous regardez mon compte en banque, même moi je pleure. Donc, dès que j'ai 10 euros, je vais investir 10 euros (...) Il y a une chose qui se vend très bien dans nos métiers, ce sont les bijoux et les sacs à main (...) Depuis que j'ai 15 ans, dès que je gagnais un peu de sous (...) je vais plutôt acheter ou un sac ou un bijou (...) Donc j'en avais un peu beaucoup", explique-t-elle.

Loin de se laisser abattre, Caroline Margeridon avait menacé les voleurs sur les réseaux sociaux. "Je leur pète leur gueule", lance-t-elle à Evelyne Thomas. Et de poursuivre : "C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Une fois, on m'a cassé ma vitre au feu rouge, on m'a volé (...) Je cours après les voleurs, puis après au commissariat. J'ai retrouvé mon sac et les voleurs, et je suis sûre que je vais les retrouver".

Par Non Stop People TV