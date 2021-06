Caroline Margeridon cambriolée : les voleurs retrouvés, elle révèle leur identité (Exclu vidéo)

Le 12 février dernier, l'appartement de Caroline Margeridon - situé dans le XVIIème arrondissement de Paris - a été cambriolé. L'information avait été révélée par Le Parisien. Les malfaiteurs avaient dérobé un énorme butin. En effet, le préjudice avait été estimé à près de 500 000 euros. Les cambrioleurs ont pris avec eux des bijoux, des montres, de la maroquinerie et de l'argent en liquide. En avril dernier, l'antiquaire star de l'émission "Affaire Conclue" s'était confiée sur ce vol face à Evelyne Thomas. Un entretien pendant lequel elle s'en était directement pris aux malfaiteurs. "Je leur pète à la gueule", lançait-elle. Et de poursuivre : "C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Une fois, on m'a cassé ma vitre au feu rouge, on m'a volé (...) Je cours après les voleurs, puis après au commissariat. J'ai retrouvé mon sac et les voleurs, et je suis sûre que je vais les retrouver".

"Ils m'ont tout volé"

Invitée de "L'instant de Luxe" sur Non Stop People ce jeudi 17 juin 2021, Caroline Margeridon est revenue sur le cambriolage dont elle a été la victime. "C'est un gros choc parce qu'il faut quand même savoir que je ne sais pas garder l'argent à la banque (...) J'achète des bijoux et des sacs depuis que je suis enfant (...) C'était vraiment mon argent de poche quand je serai vieille et ils m'ont tout volé, mais quand je dis tout, c'est tout (...) C'est étonnant comment j'ai rebondi assez vite", a-t-elle commencé.

La police est restée jusqu'à 4h30 chez elle pour prendre des empreintes. Et l'enquête a porté ses fruits, puisque les voleurs ont été retrouvés. "Il y avait une grosse trace d'oreille avec de l'ADN sur ma porte (...) Les voleurs n'ont pas réussi à l'ouvrir et après ils sont passés par le jardin. Le fameux voleur a mis ses grosses patounes sur mon rideau électrique qu'il a levé et ses empreintes étaient aussi en bas dans mon dressing. L'un des voleurs s'appelle Christophe. Ils ont retrouvé la bande et ils n'ont pas volé que moi. Ils ont fait des membres du football, un rappeur et quelqu'un de la télévision en plus de moi", a-t-elle continué.

Par Non Stop People TV