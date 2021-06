Caroline Margeridon regrette-t-elle d'avoir révélé son opération des seins ? (Exclu vidéo)

En septembre 2020, Caroline Margeridon avait fait une révélation qui n'était pas passée inaperçue. Invitée de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, elle avait révélé avoir refait sa poitrine. "Au niveau du physique, j'ai du pot. Après, comme je me suis amusée à faire pendant des vacances pas mal de vidéos un peu 'privées', tout le monde sait que je ne sais pas faire la cuisine et puis j'ai fait des sardines grillées, mais visiblement en maillot de bain. Les gens se sont rendu compte que j'avais un décolleté plutôt chouette (NDLR, la photo remonte au 31 juillet 2020 et a été postée sur Instagram). J'ai refait mes seins. Et je n'en ai rien à faire de le dire. Vous savez, le nombre de nanas qui disent : 'Moi j'ai rien'. Elles ont des bouches de mérous, elles ont la tranche comme ça, limite le trou du derrière dans le dos", lâchait-elle.

Jordan de Luxe avait voulu savoir s'il s'agissait d'un complexe. "Quand j'étais enfant, on m'appelait Jane Birkin. J'étais plate, mais de chez plate (...) Je n'avais rien à faire, j'ai appelé l'un de mes meilleurs amis que je connais depuis 30 ans. Je lui ai dit : 'Tu n'as rien à faire, tu peux me refaire un peu les doudounes, une petite lubie'. Quand j'ai un soutien-gorge, ça n'a pas changé grand-chose à ma morphologie, mais au moins quand il fait chaud, plus de soutif, ça c'est chouette", continuait-elle.

"Je faisais du botox bien avant de faire 'Affaire conclue'"

Plus d'un an après son premier passage dans "L'instant de Luxe", Caroline Margeridon a fait son retour dans l'émission ce jeudi 17 juin 2021. L'occasion pour Jordan de Luxe de revenir sur la révélation qu'elle avait faite sur sa poitrine. Est-ce que cette confidence lui a été reprochée ? "Pas du tout, au contraire. Ce n'est pas un regret. La chirurgie esthétique pour moi, c'est juste bien vieillir. En plus maintenant, je suis devenue une personne médiatique parce que je passe à la télévision, mais je faisais du botox bien avant de faire 'Affaire conclue'", a-t-elle répondu.

Et de poursuivre : "Je dis mon âge depuis que je suis née (...) Je trouve qu'on meurt tard aujourd'hui (...) On vieillit bien dans nos têtes donc je ne vois pas pourquoi notre corps va mal vieillir. Et c'est se sentir bien (...) Je voudrais juste bien vieillir. Evidemment, on fait du botox, je trouve ça formidable. Ça a apporté quelque chose de bien, car beaucoup de femmes m'ont dit : 'De vous avoir écouté, on a passé le cap parce qu'on n'osait pas, parce que c'est tabou la chirurgie esthétique chez nous en France'".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV