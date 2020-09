Caroline Margeridon : Sa déclaration enflammée à Sophie Davant (exclu vidéo)

Caroline Margeridon est devenue en quelques semaines l'une des acheteuses emblématiques de l'émission Affaire Conclue. La dernière saison a été marquée par le départ de Pierre-Jean Chaleçon. Le fan de Napoléon a été au coeur d'un bad buzz après la publication d'une photo avec Dieudonné. Un départ très regretté par ses collègues étant donné qu'ils s'entendent tous très bien. C'est en tout cas ce qu'a confié Caroline Margeridon sur le plateau de Jordan de Luxe ce vendredi 4 septembre. L'acheteuse s'est confiée sur la relation que les membres de l'équipe entretiennent : "L'émission m'a apporté une famille alors qu'on m'a toujours dit que c'était un monde hyper superficiel le monde de la télévision."

"Si j'étais un homme, je l'épouse !"

Caroline Margeridon qui a succombé à la chirurgie esthétique cet été, a ensuite dévoilé qu'elle avait noué des liens très forts avec l'animatrice du programme, Sophie Davant. "Avec Sophie, on va dire que les deux premières années, on se disait bonjour et ça s'arrêtait là (...) Et puis un jour, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il y a eu comme une évidence" déclare-t-elle avant de faire une déclaration pour le moins enflammée à sa collègue : "Moi je n'avais pas besoin d'amis, j'ai plein d'amis que j'adore. Mais elle, si je la quitte, je meurs ! Elle est drôle, mais super drôle ! (...) Elle est d'une gentillesse, d'une bienveillance, elle a une intégrité, elle est fidèle. Si j'étais un homme, sincèrement, je l'épouse !"

Par J.F.