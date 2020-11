Caroline Margeridon : son étonnant projet avec un ancien candidat de la Star Academy

Caroline Margeridon fait partie de l'équipe de l'émission "Affaire Conclue". Dure en affaire, la célèbre acheteuse ne se laisse pas faire. Et pour cause, elle travaille depuis l'âge de 15 ans, et le business elle connaît. Elle s'était confiée à ce sujet au micro de Jordan de Luxe sur Voltage en 2019 : "Ça va choquer beaucoup d'auditeurs peut-être mais j'assume (...) Moi je bosse depuis que j'ai 15 ans, j'ai la chance de faire partie d'une famille qui a eu beaucoup d'argent, j'ai été élevée dans du coton, sauf que moi j'ai hérité de rien, je bosse 15 heures par jour, j'élève deux enfants, je bosse comme une dingue 7 jours sur 7".

Elle avait également fait preuve de beaucoup de franchise lorsqu'il s'agissait de parler de son salaire : "On est payé 1000 euros par jour (de tournage, ndlr), on tourne 4 ou 5 émissions par jour, de 9 h à 21h. Moi, je dois prendre entre 5 000 et 7 000 par mois payés par la Warner (la production d'Affaire conclue, ndlr) sur lesquels je paye la TVA, des impôts. À un moment arrêtez de vous branler tous sur nos salaires !"

de la télé au théâtre

Caroline Margeridon n'a donc pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de se lancer dans de nouveaux projets. Et l'acheteuse a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc, le théâtre ! Sur son compte Instagram elle vient de poster une photo sur laquelle elle dévoile l'affiche du spectacle. La comédie s'appelle "On ne peut pas tout partager" et Caroline Margeridon partagera les planches avec Anne-Laure Estournes, Jean-Pascal Lacoste et Franck Delay.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acheteuse d'"Affaire Conclue" et amie de Sophie Davant n'est pas peu fière de son nouveau projet. "Bonjour mes amours, je suis tellement fière et heureuse de vous présenter l’affiche de notre comédie romantique une première pour moi. Quelle chance de tourner avec une équipe formidable @jp.lacoste @annelaureestournes @frankdelay Mise en scène @anthonymarty. Il me tarde de tous vous retrouver sur les planches.., mille câlins".

Par J.F.