Caroline Margeridon : victime d'un cambriolage, elle raconte sa terrible expérience

Caroline Margeridon a intégré la bande de l'émission "Affaire Conclue" il y a quelques années maintenant. Mais cette nouvelle notoriété lui a valu une mauvaise surprise ce vendredi 12 février. L'antiquaire a été victime d'un cambriolage dans son appartement parisien du 17ème arrondissement. C'est le quotidien "Le Parisien" qui révèle l'information. Le journal dévoile l'impressionnant butin qui a été dérobé, environ 500 000 euros. Les malfaiteurs auraient volé des bijoux, des montres, de la maroquinerie de luxe mais également de l'argent liquide. Une enquête est actuellement en cours et il semblerait que cette dernière avance rapidement puisque des traces et des indices auraient déjà été retrouvés.

"Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts"

En attendant de savoir si les malfaiteurs seront arrêtés et le butin retrouvé, Caroline Margeridon s'est confiée sur cette expérience traumatisante dans une vidéo postée sur son compte Instagram. "Voilà le genre de vidéo que je n'aurais absolument pas eu envie de vous faire, je voulais juste vous remercier 1 000 fois. Vous savez que j'ai été cambriolée, c'est quelque chose de très traumatisant, très choquant, c'est la première fois que ça nous arrive".

L'acheteuse d'Affaire Conclue a toutefois tenu à positiver : "On a un dicton chez les Margeridon. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le matériel c'est important, c'est 40 ans de vie mais la santé c'est le plus important". Elle conclut son message en remerciant la police judiciaire pour son travail : "Ils ont été incroyables, la police elle est sur le coup, ils ont été gentils quand je pense qu'il y en a qui leur crachent dessus, ça ne va pas le faire".

Par J.F.