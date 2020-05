Caroline Receveur déconfinée, elle pousse un coup de gueule sur Instagram

Le 2 avril dernier, Caroline Receveur a proposé un live à ses abonnés sur sa page Instagram. L'occasion pour elle d'aborder différents sujets - lifestyle, beauté et work - mais aussi d'en dire plus sur son confinement. Ainsi, elle avait révélé à sa communauté avoir fait appel à son coach mental pour l'aider dans cette période particulière. Pour se faire, elle a décidé de se déconnecter des médias. "Je suis partie de Twitter", précisait-elle.

Dans ce live, elle a aussi répondu aux rumeurs de chirurgie esthétique sur sa poitrine en révélant que oui, elle s'est bien fait refaire les seins. "Je l'ai fait en octobre dernier. J'ai opté pour des prothèses", indiquait-elle à ses followers. Une opération indispensable pour elle après avoir fait du "100D pendant sa grossesse" et avoir tout perdu après l'accouchement. "J'avais des seins 'vides' et je n'étais pas complexée, mais ça ne me plaisait pas", continuait-elle.

"Que savez-vous de mon emploi du temps ?"

Avec le déconfinement, Caroline Receveur a pris du temps pour elle. Ainsi, mercredi 13 mai, la chérie d'Hugo Philip a dévoilé sur Instagram sa séance de manucure. Une sortie qui a fait réagir une internaute. Cette dernière lui a envoyé un message privé pour lui partager sa déception. "Un peu déçue. Déconfinée depuis trois jours et nouvelles extensions, nouvelle manucure, massage. Dans cette période, je pense qu'il y a d'autres possibilités pour soutenir les petits commerçants et pour limiter le risque de propagation. Le message envoyé à la jeune génération qui vous suit n'est, à mon sens, pas le bon", a-t-elle écrit.

Ce à quoi Caroline Receveur a répondu : "Moi aussi, je suis déçue de voir que certains pensent encore qu'Instagram est le reflet de votre vie à 100% ! (...) Les extensions, manucures, massages que vous citez sont justement des 'petits commerçants' indépendants, qui ont besoin de clientes comme moi pour continuer à faire avancer leur entreprise et j'essaye de leur donner de la force en boostant leur visibilité sur mes réseaux. Encore une fois, que savez-vous des autres 'petits commerçants' que je soutiens au quotidien à ma manière, sans pour autant l'exposer ? En montrer trop dérange, mais apparemment, ne pas en montrer assez pose problème aussi (...) Que savez-vous de mon emploi du temps ? Que savez-vous des projets et des entreprises que je gère chaque jour ? Strictement rien, pourquoi ? Parce que je ne montre QUE ce que je souhaite montrer sur MES réseaux".

Par Non Stop People TV