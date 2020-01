Caroline Receveur dévoile une passion cachée surprenante

Qui ne connaît pas encore Caroline Receveur ? L’ancienne candidate de Secret Story a fait du chemin depuis sa première apparition télé. Elle est devenue une star mondiale. Après la télévision, elle a créé un blog à succès puis une marque de thé detox (Wander Tea). Installée à Londres elle forme un couple modèle avec Hugo Philip et leur petit Marlon. Pourtant Caroline Receveur est quelqu’un qui doute tout le temps comme elle l’explique dans l’émission "Le QG" animée par Guillaume Pley et diffusée sur la chaîne Youtube de Jimmy Labeeu. A tel point qu’elle a un rituel auquel elle croit énormément.

Elle téléphone deux fois par an à sa voyante

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Caroline Receveur fait appel deux fois par an… à une voyante ! Fan d’astrologie, elle l’appelle pour lui demander des conseils, et se rassurer. Un jour, la voyante lui a même prédit sa romance avec Hugo Philip. "Je suis hyper empathique, hyper sensible, encore plus depuis que je suis maman", commence Caroline Receveur. "J’ai une voyante que j’appelle deux fois par an. Elle m’avait dit, j’étais à un stade de ma relation avec Hugo, ça faisait trois, quatre mois. Par curiosité, j’appelle la voyante, pas du tout pour ça et elle enchaîne direct sur ‘vous êtes en couple, vous êtes amoureuse’. Je pense que je voulais pas me l’admettre. Elle me dit ‘vous allez vivre une très belle relation et avoir deux enfants ensemble. Vous allez avoir un garçon et vous voyagerez partout avec votre nounou qui vous suit’. Et voilà", conclut-t-elle dans un sourire. Des révélations surprenantes.

Mais l’invitée de marque ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. En effet, elle a aussi révélé "ressentir les énergies" et "les présences autour d’elle dans une pièce". Elle avoue "être plus réceptive à ce genre de choses que d’autres personnes". Bientôt une future reconversion en tant que médium pour Caroline Receveur ?

