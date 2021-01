Caroline Receveur et Hugo Philip : leur fils Marlon disparaît, panique pour le couple

Depuis le 6 juillet 2018, Caroline Receveur et Hugo Philip sont les heureux parents d’un petit garçon : Marlon. Les fans du couple le connaissent bien puisqu’il apparaît souvent sur les réseaux sociaux de ses célèbres parents. Si son visage n’est pas inconnu, Marlon fait souvent fondre les internautes. Son joli petit minois ne laisse pas les fans de Caroline Receveur et Hugo Philip insensibles. Depuis plus de deux ans, ils sont nombreux à suivre l’évolution de Marlon. Mais ce vendredi 8 janvier 2021, Caroline Receveur et Hugo Philip ont vécu un gros moment de panique. Hugo Philip a décidé de passer son vendredi avec son fils dans un centre commercial de Dubaï.

"Je commence à paniquer un peu"

Mais alors qu’ils venaient d’entrer dans un magasin de chaussures, Marlon a échappé à la vigilance d’Hugo Philip et disparu. C’est Hugo Philip lui-même qui l’a expliqué dans sa story Instagram. "Je ne vous apprends rien, mais soyez vigilants à chaque instant quand vous vous occupez d'un enfant. Ça va tellement vite. Je rentre chez Nike avec Marlon, je regarde une paire de baskets et à peine 5 secondes, je me retourne, il a disparu... Il n'était plus dans le magasin. Je suis retournée chez Toys'R'Us (en pensant qu'il y était retourné). J'ai fait quatre fois le tour du magasin, personne... Je commence à paniquer un peu, et là, la vendeuse de chez Nike revient me chercher dans le magasin de jouets pour me dire qu'elle l'a retrouvé", a détaillé l’influenceur et mari de Caroline Receveur. Une journée que Caroline Receveur et Hugo Philip ne sont pas prêts d’oublier !

Par Matilde A.